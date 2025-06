Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: la scaletta delle canzoni

Milano, 11 giugno 2025 – Dopo il trionfo di ieri a San Siro oggi i Pinguini Tattici Nucleari (Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi) fanno il bis con la seconda data (sold out) nel tempio della musica milanese per la band bergamasca in scena per tutta l’estate con “HELLO WORLD – TOUR STADI 2025”. A San Siro l’inizio dello show è previsto per le 20.30.

Lo show a Milano

Lo show si apre con un gesto spettacolare: durante le prime note di “Hello World”, 18 cannoni da stadio sparano in simultanea 300 kg di coriandoli a forma di pixel colorati, per un totale di oltre 3000 kg utilizzati nell’intero tour. Anche la scaletta conferma questa impostazione controcorrente: i primi brani proposti sono tra i più amati dal pubblico (“Giovani Wannabe”, “Ringo Starr”, “Romantico ma muori”), scelti con l’intenzione di iniziare subito con il massimo impatto emotivo ed energetico, anziché conservarlo per la chiusura. Il gran finale arriva con “Titoli di coda”, un brano pensato dai Pinguini per essere cantato attorno a un falò tra amici. Proprio da questa suggestione nasce una delle scene più potenti dell’intero spettacolo: tutte le passerelle si accendono con lingue di fuoco, un braciere centrale comincia a bruciare e il mandala scenografico si anima con un grande anello di fuoco. Altro elemento particolare che differenzia questo show da altri è che non sono previsti bis: non c’è un ritorno sul palco, nessun ulteriore brano a sorpresa. Lo show ha una sua chiusura netta, pensata come una narrazione completa: dopo l’ultima canzone (“Titoli di coda”), i Pinguini lasciano il palco seguiti da una telecamera, che li accompagna fino ai camerini: è lì che si conclude anche il concerto, con un ultimo saluto intimo, quasi cinematografico.

La scaletta del concerto a San Siro

Hello World Giovani Wannabe Ringo Starr Romantico ma muori Hold On Ricordi La storia infinita Amaro Bottiglie vuote Alieni Bergamo Scrivile scemo Antartide Coca zero Lake Washington Boulevard Piccola volpe Islanda Medley Dentista Croazia Verdura La banalità del mare Giulia Ridere Migliore Rubami la notte Pastello bianco Titoli di coda