Chiara Ferragni dimentica Fedez e si mostra con la nuova fiamma: chi è Silvio Campara, il ceo che raddoppia i fatturati di Golden Goose

Milano, 7 agosto 2024 – In testa al gossip estivo c’è lei, o meglio loro, che seppur si siano lasciati continuano ad essere affiancati: da una parte Fedez tiene banco con i post delle sue vacanze e con i malesseri fisici che lo costringono spesso a entrare e uscire dagli ospedali, dall’altra parte l’ex moglie Chiara Ferragni sembra lasciar trapelare di meno i flirt estivi. Ma dove non arriva lei arrivano le testate di gossip che impazzano per colui che sembra essere la nuova fiamma dell’influencer. Silvio Campara, ceo di Golden Goose, era già stato visto in compagnia di Ferragni a giugno, quando entrambi si trovavano in Versilia con i rispettivi parenti e amici: lui con la moglie e i figli, lei con Angelo Tropea e gli altri amici (strettissimi) che negli ultimi mesi hanno fatto da scudo tra Ferragni e l’esterno. Ma in quel momento credevamo che Chiara stesse frequentando il medico Andrea Bisciotti per cui non avevamo dato attenzione agli sguardi e al feeling che si stava instaurando tra lei e Campara, che segue peraltro sui social.

Chi è Silvio Campara, il ceo di Golden Goose

E invece è proprio Chi a rivelare le immagini dei due insieme, sotto il sole di Forte dei Marmi, che ridono e scherzano e non nascondono un’intesa profonda: Silvio Campara infatti, non solo potrebbe diventare un punto fermo nella vita di Chiara ma fa già parte del suo mondo lavorativo.

Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, Campara è laureato alla Bocconi – esattamente come lo storico fidanzato dell’imprenditrice digitale, Riccardo Pozzoli – e ha iniziato a lavorare come modello. Poi il grande salto, prima nel settore commerciale di marchi importanti come Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, infine nel 2013 l’approdo a Golden Goose, dove nell’arco di pochi anni è diventato il ceo. Non solo un salto di qualità per lui ma anche per l’azienda: il Sole 24ore sottolinea che sotto la sua guida, il fatturato è cresciuto a doppia cifra e che Campara parla con la passione di un fondatore, evidenziando che non si sta vendendo “solo” un paio di sneakers ma molto di più. Un’idea e un concetto che le vendite confermano essere apprezzate dal grande pubblico.

Insomma, Chiara Ferragni non poteva che scegliere una persona più vincente di Campara, apprezzato dai colleghi del settore e (a quanto pare) anche dagli amici. Brizzolato e più grande di lei, Campara sembra avere tutte le carte in regola tranne per il nome, che casualità o no, è proprio quello scelto da Fedez per il nuovo cane.