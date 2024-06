Chiara Ferragni al White Party e Fedez al mare col cane Silvio (e Garance): le due vacanze degli ex Ferragnez

Sono due vite separate e lontanissime quelle di Fedez e Chiara Ferragni. Sull’ex coppia più seguita d’Italia si sta allontanando il burrascoso periodo della separazione e pare ormai che i due si stiano – come si suol dire – rifacendo una vita. Questa sarà la loro prima estate dopo la rottura e in questi giorni sono entrambi sotto il sole del Meridione d’Italia, ma a debita distanza.

Chiara Ferragni è al matrimonio di Diletta Leotta sull’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie (in Sicilia), circondata da vip e amici. Fedez, dopo la pace col Codacons siglata a Taranto, si gode un soggiorno sulla costa del Capitolo, nota frazione balneare di Monopoli (in Puglia), insieme al cane Silvio e alla nuova fidanzata Garance Authié, famosa modella francese di 20 anni.

Su Instagram, il rapper ha pubblicato diverse storie insieme che hanno come protagonista il cane, da cui non sembra volersi allontanare. Tanto che scrive – citando l’ormai celebre slogan berlusconiano – “Meno male che Silvio c’è”. in Puglia sembra esserci arrivano con un volo privato e tra spiagge e hotel, Fedez non manca di fare un giro in mare in yacht insieme al piccolo golden retriever (stessa razza di Paloma, ex cane della coppia Ferragnez). Delle foto con Garance, però, neanche l’ombra. La presenza della giovane modella in Puglia emerge dalle storie pubblicate sul profilo di lei: improbabile che non siano insieme.

Negli stessi giorni, Chiara Ferragni è circondata dal mondo dello spettacolo. Alle nozze di Diletta Leotta, giornalista volto di Dazn, e Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle, ci sono tutti. Non solo Elodie, amica intima e damigella di Diletta, ma anche Eleonora Berlusconi. Tra i nomi famosi ci sono anche Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Elena Barolo. Ferragni ha pubblicato diverse foto in elegantissimo abito bianco.