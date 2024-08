Fedez ricoverato d’urgenza in Puglia: i messaggi d’incoraggiamento dei fan e le critiche al silenzio di Chiara Ferragni

Milano, 3 agosto 2024 – È già tra i trending topics su X (per gli affezionati ancora Twitter), nonostante la notizia sia arrivata nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto: Fedez è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Brindisi, dopo che durante il volo privato verso la città si era sentito male tanto da rendere necessario il tempestivo intervento dell’ambulanza al momento dell’atterraggio in Puglia.

La Praja di Gallipoli, il noto locale salentino dove ieri sera Fedez si sarebbe dovuto esibire ha mostrato affetto e vicinanza al rapper: durante la serata, gli organizzatori hanno proiettato sul maxi schermo della discoteca una frase di incoraggiamento (“Torna presto Fede”) verso il 34enne ricoverato.

I messaggi di incoraggiamento e i dubbi sul pugilato

Al momento non si conoscono le condizioni dell’ex marito di Chiara Ferragni ma sui social si leggono i primi messaggi di incoraggiamento verso il 34enne milanese: “Forza Federico non mollare, dai una pausa al tuo corpo ... Ha bisogno di rigenerarti rallenta un po' la tua vita ...anche se è un momento difficile” commenta un fan sotto l’ultimo post (di qualche giorno fa) di Fedez seguito da un altro “Forza Fede , goditi il mare ma non fare pugilato, in questo periodo sei delicatino!”. Chi lo segue sa che Federico è solito mostrarsi sul ring mentre si allena: lui stesso ha più volte dichiarato di essersi appassionato al pugilato, che lo mantiene in linea oltre ad essere un modo per sfogare rabbia e stress accumulati. Ma sono tanti i fan che, alla luce dei continui ricoveri, si chiedono se non sia proprio il pugilato a essere tra le cause dei continui malesseri del rapper.

Di certo va sottolineato che Federico ha affrontato una raro tumore neuroendocrino del pancreas nel 2022 che ha comportato delle conseguenze e vari ricoveri successivi alla guarigioni: nonostante l’asportazione di un tratto di duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, non è la prima volta che il rapper viene ricoverato per forti emorragie interne. E anche quest’ultimo ricovero potrebbe essere dovuto allo stesso motivo.

Ma tra i sostenitori c’è anche chi muove delle critiche. In primis verso il suo stile di vita: "Mi sorprende anche che non molto tempo fa fosse già uscito dall'ospedale a causa di gravi problemi di salute e pochi giorni dopo avesse ricominciato a fare spettacoli, feste e sport – scrive un altro fan sui social – È davvero compatibile quando sei appena uscito dalla sala operatoria?!”.

Le critiche a Chiara Ferragni e Garance Authié

Ma tanti citano a giudizio anche la ex moglie Chiara Ferragni, attualmente in vacanza a Mikonos con i figli della coppia, Leone e Vittoria: “Assurdo come Fedez stia male e la Ferragni continui a postare come se non fosse nulla, dopo tanto amore, esperienze condivise e dei figli come si può far finta che vada tutto bene davanti a una situazione del genere?” scrive una fan, incolpando l’influencer di non mostrare rispetto verso il momento che sta affrontando l’ex marito e padre dei suoi figli. In realtà dal profilo social di Ferragni compaiono immagini della sua vacanza in Grecia, di cui solo due risalenti a poco dopo la mezzanotte, forse ancora ignara della notizia.

Diverso è per Garance Authié, che a quanto si sa sarebbe l’ultima fiamma del rapper: dai social la modella appare (anche lei) in vacanza in Grecia e proprio nelle prime ore del mattino ha postato un video dell'alba sul mare, senza nessun riferimento alle condizioni del fidanzato. E i fan lo notano e lo sottolineano: “Intanto tale Garance ci tiene a far sapere a Fedez e a tutti noi che va in giro all’alba mentre lui è ricoverato in codice rosso. Smettetela di parlare di fidanzata grazie che questa andrebbe messa nel dimenticatoio come altre”.