Chiara Ferragni sparisce (ancora) dai social mentre Fedez vola in Sardegna: qual è il motivo del silenzio dell’influencer?

Milano, 16 luglio 2024 – La soap opera Ferragnez, o per meglio dire Ferragnex, continua: le ultime settimane, per l’influencer e il rapper, sono state dense e turbolenti ma poi, tutto ad un tratto, è calato il silenzio dai profili di Chiara Ferragni e Fedez. Lui, solo per poco, in concomitanza con il ricovero in ospedale; lei, dopo aver postato l’ultima foto insieme al cane di famiglia Paloma, è sparita dai social da cinque giorni: poco per una persona comune, tantissimo per un’influencer che ricava introiti dalla pubblicazione di contenuti.

Il silenzio di Chiara è coinciso con il ricovero dell'ex marito e questa è sembrata per tanti una forma di rispetto per ciò che stava accadendo al padre dei suoi figli, ma dopo essere rientrata la paura sulle condizioni di Fedez hanno cominciato a rincorrersi le voci sui possibili motivi di questo anomalo e prolungato silenzio.

Sui siti di gossip si sussurra di un litigio fra i due avvenuto mentre Fedez era ancora in ospedale, nel quale lui avrebbe rinfacciato all'ex moglie di non essere andata a trovarlo durante la degenza. Voci senza alcun appiglio concreto ma che contribuiscono a disincantare anche gli ultimi sognatori sulla storia d’amore tra Ferragni e Fedez e aumenta l’interesse dei più o meno curiosi, attorno alle loro vite.

Da parte sua Fedez è tornato ad essere ‘operativo’: dopo qualche giorno, ovviamente documentato, sul lago di Como in compagnia dei figli Leone e Vittoria, il rapper è volato in Sardegna, non prima di sottoporsi a degli esami di routine per tenere sotto controllo la salute. “Il tempo lenisce” ha scritto sui social il rapper: chissà che, prima o poi, lo scorrere dei giorni e delle settimane aggiusti anche i rapporti tra i due coniugi, perché per ora non sembra essere così.