San Siro, i 31 concerti dell’estate 2025: si parte con gli Immagine Dragons, chiude Lucio Corsi

Milano, 8 maggio 2025 – Sono 31 i concerti programmati quest’estate nell’area di San Siro, tra stadio Meazza e ippodromi Maura e Galoppo. Il primo spettacolo sarà quello degli Immagine Dragons alla Maura (27 maggio), l’ultimo quello di Lucio Corsi all’ippodromo del Galoppo (7 settembre), nel mezzo l’atteso ritorno, con due date, 30 giugno e 3 luglio, di Bruce Springsteen.

Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, in scena già il 27 maggio

La Giunta comunale riconferma le regole fissate con un’apposita delibera un anno fa, il 3 maggio 2024: tetto massimo di 34 concerti e di 78.500 spettatori per serata nell’intera area di San Siro (quest’anno, comunque, non ci sono sovrapposizioni di eventi nei tre impianti) e limite delle 23.30 per la fine degli show. Un limite che l’anno scorso valeva solo per la Maura e quest’anno è esteso anche a Meazza e ippodromo del Galoppo. Non solo. Una determina comunale datata 6 maggio conferma anche il contributo di 0,80 euro a carico dei promoter per ogni singolo biglietto Atm corrispondente a ogni singolo ticket venduto per i concerti nello stadio o nei due ippodromi.

Stadio di San Siro, un concerto di Bruce Springsteen

Sicurezza e trasporti

È stato riconfermato anche per quest’anno il Tavolo in Prefettura per programmare gli interventi più opportuni per mettere in sicurezza l’area di San Siro nei giorni degli spettacoli e minimizzare i disagi per i residenti del quartiere.

Per Palazzo Marino sarà sempre la vicesindaco Anna Scavuzzo a coordinare il lavoro dei vari settori dell’amministrazione, dalla Sicurezza alla Mobilità. Intorno alla Maura, l’impianto che può contenere il maggior numero di fan (fino a 78.500 in un’unica location), sarà istituita anche quest’estate una Zona rossa per tenere più lontane possibili dall’ippodromo le auto dei non residenti (e individuare parcheggi per le moto). Per far ciò, Comune e Atm promettono di “potenziare il servizio di trasporto pubblico al fine di agevolare l’accesso e il deflusso del pubblico al luogo degli eventi”.

Meno auto

Determina a parte, Scavuzzo spiega che “per i concerti di quest’estate sono confermate le regole fissate nella delibera del 2024 e stiamo continuando nel lavoro di collaborazione con la Prefettura e le società di promozione che organizzano i concerti. L’obiettivo è mettere in atto tutte le misure per garantire una corretta organizzazione degli eventi.

Quali? Potenziare i mezzi pubblici e convincere i fan a utilizzarli e a lasciare a casa le auto, anche in caso di pioggia nel giorno degli show. In questo senso i promoter indirizzeranno email agli acquirenti dei biglietti dei concerti per spiegare loro come raggiungere gli impianti utilizzando il trasporto pubblico. Email non solo per gli show alla Maura, come la scorsa estate, ma anche per lo stadio e l’ippodromo Snai”.

La vicesindaca

La vicesindaco è molto soddisfatta del calendario dei 31 concerti del 2025: “Viene sempre rispettata la regola della pausa dei due giorni a settimana nei tre impianti dell’area di San Siro. Non basta. Non ci sarà nessuna sovrapposizione, nella stessa data, di concerti allo stadio o nei due ippodromi. I promoter hanno risposto al nostro appello di evitare due show nello stesso giorno: ciò è accaduto perché già dall’anno scorso abbiamo lavorato per raggiungere quest’obiettivo”. Scavuzzo, infine, ricorda che con “l’entrata in vigore della Ztl San Siro (la data non è stata ancora fissata, ndr) la situazione per la mobilità nell’area migliorerà ancora”.