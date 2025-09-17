Sicurezza: sei telecamere sul territorio

La rete del "grande fratello" sul territorio comunale di Vanzago si estende. Il Comune è tra i beneficiari di un finanziamento nell’ambito del bando regionale in materia di sicurezza urbana e nei prossimi mesi installerà sei nuove telecamere in tre punti strategici del territorio: alla rotatoria tra Vanzago e Pogliano Milanese sulla Sp 229 un punto molto trafficato anche nelle ore serali; all’incrocio di via Monte Grappa con la Sp 229 con particolare attenzione anche al sottopasso pedonale che porta da e verso la scuola media Ronchetti e alla rotatoria tra via Milano e viale Europa Unita. Il progetto da 13mila euro, di cui la metà finanziata da Regione Lombardia e la restante quota dal bilancio comunale, prevede anche il potenziamento degli apparati del sistema centrale di videosorveglianza. "Siamo contenti del risultato ottenuto grazie all’aumento degli stanziamenti regionali per questa tipologia di interventi che avevamo auspicato anche con una mozione presentata e approvata il 19 giugno 2025 dalla sola maggioranza del consiglio comunale di Vanzago - commenta gli esponenti della lista Insieme in Cammino - con la quale si chiedeva alla Regione di mettere a disposizione maggiori risorse per finanziare progetti per le polizie locali, specie dei Comuni di minor dimensione, considerato l’altissimo numero di enti esclusi dalle graduatorie dei bandi emessi".

Così è stato: la Regione ha messo a disposizione maggiori risorse e il progetto presentato dal Comune di Vanzago è stato finanziato. Le nuove telecamere andranno ad integrare gli undici varchi di lettura delle targhe installati in tutte le vie d’accesso al Comune e le 130 telecamere presenti nei luoghi sensibili, come scuole, Municipio, cimitero di via Ferrario, la piattaforma ecologica di via Donatori del sangue, piazze e nei parchi pubblici, come quello della Filanda, in via Assisi, in via Del Lazzaretto, in via Leonardo da Vinci e nel parchetto tra via Arsiero e via Ferrario. Ro.Ramp.