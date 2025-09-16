Corteo Pro Gaza: carica in piazza Oberdan, poi i manifestanti raggiungono corso Buenos Aires

Milano, 16 settembre 2025 – La serata di corso Buenos Aires e delle strade fra Porta Venezia e Loreto è stata movimentata da un corteo organizzato a sostegno della popolazione di Gaza e contro le politiche dello stato d'Israele.

Nel mirino, in particolare, le ultime iniziative di Tel Aviv, a partire dal violento attacco scatenato in queste ore contro Gaza City, con l’obiettivo dell’occupazione della Striscia.

La testa del corteo poco dopo piazza Lima

La manifestazione

L’appuntamento era partito come presidio in piazza Scala. Successivamente i partecipanti hanno deciso di muoversi, per dare più forza alla loro contestazione, e sono partiti in corteo lungo corso Venezia. In piazza Oberdan c'è stata una carica di contenimento per impedire che arrivassero in corso Buenos Aires. Poi, però, i manifestanti sono riusciti a procedere, raggiungendo uno dei “salotti buoni” dello shopping milanese. Il nome scelto per il presidio era “Gaza sta bruciando. Scendi in piazza oggi”.

I partecipanti, circa quattromila secondo una prima stima, hanno scandito slogan di appoggio alla battaglia dei palestinesi e contro i bombardamenti e l’attacco di terra israeliani. Sono stati esposti striscioni e accesi fumogeni rossi. Sul posto, a controllare i manifestanti, anche un nutrito drappello composto da elementi delle forze dell’ordine.

Un altro momento del corteo

Gli striscioni

Dopo la “scaramuccia” in piazza Oberdan, il corteo è proseguito tutto sommato con una certa tranquillità. Sono apparsi anche drappi con gli inviti a boicottare i prodotti provenienti da Israele e appelli a fermare quello che, secondo i manifestanti, ma anche secondo molti organismi internazionali, Onu compresa, è definibile come genocidio di un popolo.

Alla manifestazione hanno partecipato italiani, italiani di seconda generazione e immigrati provenienti in particolare dal Nord Africa. Il corteo si è sciolto nella zona di piazzale Loreto, all’ingresso di viale Brianza. Questo il percorso svolto: Case Rotte, piazza Meda, Matteotti, piazza San Babila, poi corso Monforte sbucando in viale Majno. Da qui, dopo gli attimi di tensione in piazza Oberdan, rotta su corso Buenos Aires per arrivare in piazzale Loreto.