Intesa con la Florida, visita a Taiwan. Regione stringe i legami con l’estero

Da un lato, l’accordo quinquennale firmato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, con la Florida. Dall’altro, la missione istituzionale di alcuni consiglieri regionali di maggioranza a Taiwan. Lombardia protagonista da ovest ad est. "Siamo grati dell’amicizia instaurata da tempo con la Lombardia e il fatto di aver aperto qui, a Milano, il nostro primo punto di riferimento in Italia, fa comprendere quanto forti siano i legami con voi – ha spiegato Alex Kelly, segretario al Commercio della Florida, firmando, a Palazzo Lombardia, l’intesa col governatore. Presente anche l’assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. "Il documento – si legge nella nota diramata dalla Regione – punta a incrementare la promozione di collegamenti istituzionali e progettuali basati su scambi di informazioni e buone pratiche". "In questo modo – sottolinea Fontana, – desideriamo favorire ulteriormente il contatto e la collaborazione tra piccole e medie imprese, tra filiere e associazioni di categoria. Sarà altresì incoraggiata la partecipazione congiunta a piattaforme di condivisione della conoscenza e a comunità di lavoro che supportino l’innovazione nell’interazione tra industria e università".

A far da raccordo tra le parti sarà SelectFlorida, il primo ufficio di rappresentanza dello Stato americano realizzato in Italia che, con sede a Milano, fungerà da anello di congiunzione con le Direzioni Generali della Regione e gli stakeholder del mondo accademico ed imprenditoriale. Tra le materie al centro dell’intesa sarà posta particolare rilevanza all’aerospazio e all’aviazione, alla Life Sience, all’intelligenza artificiale, alle infrastrutture di trasporto e all’agrifood-agritech. Quindi la missione dei consiglieri Marcello Ventura e Diego Invernici (Fratelli d’Italia), Ivan Rota e Giulio Gallera (Forza Italia) e Giovanni Malanchini (Lega) a Taiwan, su invito del Governo taiwanese: "Una visita finalizzata a rafforzare i rapporti istituzionali ed economici tra la Lombardia e il Paese asiatico". Dal 9 al 16 settembre la delegazione ha incontrato i più alti riferimenti istituzionali ed economici di Taiwan, indiscusso leader mondiale nel settore strategico dei microprocessori.