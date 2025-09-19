Furti e sliding doors

Ivan Albarelli
Furti e sliding doors
Milano
Rozzano, tenta di lanciarsi dal quinto piano mentre la madre anziana la trattiene sul parapetto: sessantenne salvata da carabinieri e vigili
19 set 2025
MASSIMILIANO SAGGESE
Cronaca
Rozzano, tenta di lanciarsi dal quinto piano mentre la madre anziana la trattiene sul parapetto: sessantenne salvata da carabinieri e vigili

Minuti concitati e di paura questo pomeriggio a Cassino Scanasio: la donna, in bilico sul cornicione, alla fine è stata convinta a desistere dal compiere un gesto estremo grazie all’opera di convincimento delle forze dell’ordine

Le pattuglie della Locale e dei carabinieri sono alla fine riuscite a convincere la donna a non gettarsi dal balcone

Rozzano (Milano), 19 settembre 2025 – Momenti di paura a Cassino Scanasio, dove una donna di 60 anni ha tentato di gettarsi dal quinto piano della propria abitazione. La donna si trovava in bilico sul cornicione della finestra, mentre all’interno dell’appartamento la madre anziana cercava disperatamente di trattenerla. 

Grida disperate 

Le grida hanno attirato l’attenzione dei vicini e dei passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rozzano e una pattuglia della Polizia Locale. Con l’aiuto di un vicino, gli agenti sono riusciti a entrare nell’abitazione e, dopo aver instaurato un delicato dialogo con la 60enne, l’hanno convinta a rientrare, mettendola così in salvo. 

Corsa in ospedale  

La donna, in evidente stato di confusione, è stata successivamente accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio plauso e ringraziamento alle forze dell’ordine per il pronto intervento, sottolineando l’importanza del loro ruolo non solo nella tutela della sicurezza pubblica, ma anche nella capacità di affrontare con umanità e sensibilità situazioni di forte disagio.

