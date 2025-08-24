Vermezzo con Zelo, cade da cavallo al maneggio: grave una donna di 44 anni

Milano, 24 agosto 2025 – Incidente al maneggio in via del Grifone, nella zona di Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano.

Una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta da cavallo – per cause ancora da chiarire – avvenuta nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 agosto.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 Areu con un'ambulanza e un'automedica. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competenti per territorio.

La donna è stata subito soccorsa, stabilizzata e portata all’ospedale San Carlo di Milano: è grave ma non in pericolo di vita.