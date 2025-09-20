Da Palermo a Milano: "Qui opportunità di crescita"

"Credete nei vostri sogni mettendovi in gioco, coltivate la curiosità". Consigli che Claudia Lo Dico, 26 anni, rivolge a giovani donne che, come lei, si affacciano sul mondo del lavoro. Dopo la laurea a Palermo in Chimica e tecnologie farmaceutiche, ha trovato lavoro a Milano in un’azienda biofarmaceutica, dove ora riveste il ruolo di key account manager.

Milano è una città accogliente, per una donna che lavora nel suo settore?"Nel mio ambito professionale non vedo grossi divari, che invece esistono in altri settori. Ho una sorella che lavora nella consulenza, e lì c’è ancora una maggioranza di figure maschili in posizioni apicali, così come in altri campi".

Perché ha scelto di costruire una carriera a Milano?"Sono nata a Milano, ma mi sono trasferita a Palermo con i miei genitori quando avevo cinque anni e ho completato i miei studi in Sicilia, dove sono stata selezionata durante il liceo anche per un progetto del Cnr. Ho scelto Milano perché desideravo fare la differenza, in una città che in generale offre più opportunità rispetto ad altre zone d’Italia. Mi sono trasferita qui dopo la laurea, e in seguito sono stata selezionata per una academy dell’azienda dove attualmente lavoro, finalizzata alla ricerca farmaceutica su patologie ad oggi senza cura".

Lei è stata tra i partecipanti del progetto di mentorship del Comune."Ho letto l’inserzione e ho deciso di partecipare. È stata un’esperienza di crescita molto utile e formativa, che consiglierei a tutte. La mia “mentor“ è stata Luisa Adami, legal head Italia e Malta di Sanofi".

Che cosa consiglierebbe a una sua coetanea che cerca di orientarsi?"Di mettersi in gioco, essere perseverante, ambiziosa ma anche umile, a qualsiasi età. Leggere, coltivare la curiosità e fare domande, credere nei propri sogni perché solo così si realizzano".

A.G.