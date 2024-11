Fiaccolata per Ramy Elgaml al Corvetto, quartiere presidiato dalle forze dell’ordine

Milano, 30 novembre 2024 – A Milano è ancora alta la tensione dopo la morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che ha perso la vita in un incidente al termine di un inseguimento: lui e un amico in sella a uno scooter non si sarebbero fermati a un posto di blocco dei carabinieri.

Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri, in una foto tratta dal suo profilo Facebook

Da qui la fuga in piena notte ad altissima velocità per le vie della città (tra semafori bruciati e strade prese in contromano) fino allo schianto in via Quaranta, in zona Corvetto. Ramy ha perso la vita e l'amico, che era alla guida, è finito in ospedale in gravissime condizioni. Di conseguenza, il quartiere alla periferia sud est è stato teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Ma oggi, dopo giorni di disordini e proteste non autorizzate, è stata organizzata una fiaccolata commemorativa per Ramy Elgaml. Le forze dell'ordine da questa mattina presidiano la zona, i residenti si dicono preoccupati ma rassicurati dalla loro presenza.

La fiaccolata

La fiaccolata, organizzata dagli amici per chiedere “verità e giustizia” e rilanciata sul web anche da centri sociali e realtà antagoniste, si terrà alle 19 di oggi, sabato 30 novembre. L’appuntamento, regolarmente comunicato in questura, è in piazzale Gabrio Rosa. Da lì i manifestanti - un centinaio quelli annunciati - raggiungeranno via Quaranta, dove è morto Ramy.

Ad annunciare la fiaccolata è stato il Cai-Coordinamento antirazzista italiano. "In questi giorni una retorica razzista e securitaria è l’unica risposta a cui viene dato spazio dai media e le uniche soluzioni pensabili dalle Istituzioni, da sempre assenti nel quartiere, sono punizioni collettive, la criminalizzazione dei giovani, posti di blocco e ulteriore ghettizzazione del quartiere Corvetto”, si legge sui social del Cai. “Una retorica che cancella la rabbia dell’abbandono, che spesso viene raccontata solo attraverso atti di vandalismo e criminalità, unici momenti in cui viene dato spazio mediatico a questi quartieri. La rabbia che vediamo in atto è frutto di anni di mancati investimenti sui servizi alla persona, sulla mediazione e sul contrasto alla povertà educativa”.

Il papà di Ramy

“Non è il momento di fare una fiaccolata” secondo il papà di Ramy Elgaml. Ieri è tornato a chiedere di abbassare la tensione. “Quando benediremo Ramy, andremo al cimitero. Se vogliono fare una fiaccolata non c'è problema, ma noi siamo lontani da questa cosa, restiamo a casa”. L’avvocata Barbara Indovina, che assiste i genitori della vittima nell'inchiesta della Procura, conosceva Ramy e la sua famiglia da prima della tragedia. E, parlando con l’Agi, ha fatto sapere che “il papà Yehia vuole che l'ultimo saluto al figlio avvenga in moschea, con un iman ma con un rito aperto a tutti perché la vita di Ramy è stata la dimostrazione che le culture diverse possono vivere insieme. Sara' sepolto a Milano perché questa era casa sua. Ramy era molto seguito dalle suore, che al Corvetto aiutano tutti, indipendentemente dalla fede religiosa, partecipava come volontario anche alla colletta alimentare. Lui si sentiva italiano, non parlava nemmeno l'arabo ed era legatissimo a una famiglia cattolica con cui trascorreva molto tempo e che gli offriva delle opportunità di crescita. Era molto affettuoso, a volte mi mandava degli audio per dirmi che mi voleva bene. Lavorava come elettricista in una grande azienda. Ha avuto una vita piena di opportunità, forse non le ha sfruttate appieno ma la sua era un'esistenza serena e da ragazzo perfettamente integrato".

L’autopsia

Ieri mattina, il papà del ragazzo si è recato in piazzale Gorini, negli stessi minuti in cui è iniziata l’autopsia sul cadavere del diciannovenne all’Istituto di medicina legale. Stando ai primi esiti, Ramy è morto sul colpo: nell’impatto successivo alla scivolata del TMax, ha riportato un gravissimo trauma all’emitorace sinistro, la frattura della colonna vertebrale in più punti e la dissezione dell’arteria aorta, che ha generato un’emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. Dai primi accertamenti eseguiti nell'istituto di Medicina legale, alla presenza delle parti, nulla legherebbe la morte a un urto con la gazzella dell'Arma, ma il decesso è probabilmente riconducibile “all'impatto" con "il palo semaforico" presente all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Sulla salma sono stati disposti ulteriori accertamenti medici, quindi non è stata ancora riconsegnata alla famiglia per i funerali.

Il fascicolo per omicidio stradale

Nel fascicolo per omicidio stradale, la Procura ha iscritto sia il vicebrigadiere trentasettenne al volante dell’auto che inseguiva a distanza ravvicinata – per il quale è partita una raccolta fondi per affrontare le spese legali nei prossimi mesi – sia il ventiduenne tunisino alla guida dello scooter, Fares Bouzidi, che ieri si è risvegliato dal coma dopo un delicato intervento chirurgico al San Paolo: perizie e accertamenti tecnici dovranno stabilire se i due veicoli siano entrati in contatto, visto che le immagini delle telecamere non chiariscono i dubbi.