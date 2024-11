Morto dopo lo caduta dallo scooter: il casco perso durante la fuga in contromano

Un inseguimento thriller con un finale drammatico. Tra strade percorse contromano in pieno centro, rossi bruciati e manovre vietate ad alta velocità per superare le pattuglie dei carabinieri. È il film della fuga terminata con la morte di un ventenne egiziano, il passeggero del TMax che si è schiantato alle 4 della notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta: dalle prime informazioni, al momento dell'impatto letale non aveva il casco, perso durante la fuga.

La moto sull'asfalto di via Ripamonti dopo lo schianto

Stando alle prime informazioni, la vicenda parte attorno alle 3.40, quando i carabinieri intimano l'alt al conducente dello scooter in via Farini per un controllo. Il motociclista ignora l'ordine dei militari e scappa: nella rocambolesca fuga, il ventiduenne tunisino, che poi si scoprirà essere senza patente, inizia a imboccare strade nel senso opposto rispetto a quello correttamente percorso dagli altri veicoli.

Il Tmax freccia contromano nel tunnel di Porta Nuova che collega la stazione Garibaldi a viale della Liberazione, passando davanti ai carabinieri impegnati come ogni weekend nel servizio di controllo anti-alcol. Nella folle corsa, il motorino imboccherà nel senso di marcia sbagliato anche via Gioia e lo strettissimo corso Como, a quell'ora battuto dal popolo della movida notturna. Da lì la scena si sposta in via Fatebenefratelli, che il veicolo percorre contromano lasciandosi a sinistra la Questura.

Dopo una ventina di minuti, il TMax è in via Ripamonti, tallonato dai carabinieri: il passeggero non indossa il casco, che avrebbe perso durante la fuga. Il motorino perde aderenza con l'asfalto all'incrocio con via Quaranta: nell'impatto col marciapiedi, il ventenne viene disarcionato dalla sella e va a sbattere violentemente contro il muretto di sostegno alla base dell'insegna del distributore di benzina d'angolo. La pattuglia più vicina si ferma a pochi metri, probabilmente dopo aver urtato contro il palo del semaforo con la parte sinistra del paraurti anteriore.

I rilievi della polizia locale

Le condizioni del ventenne paiono subito disperate, considerato il gravissimo trauma alla testa: il ricovero d'urgenza al Policlinico non basterà a salvargli la vita. In pochi minuti, alcuni conoscenti del ragazzo si radunano sul luogo dell'incidente, per poi spostarsi al pronto soccorso insieme ai familiari del giovanissimo nordafricano: sono attimi di tensione, servirà l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere la situazione sotto controllo.

Lo scooter ha abbattuto anche un semaforo prima di finire rovesciato sul marciapiede

Il ventiduenne tunisino che era alla guida, senza patente, viene portato al San Carlo: non è in gravi condizioni. Con ogni probabilità, il ragazzo, pregiudicato come la vittima, verrà accusato nelle prossime ore di resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri e di omicidio stradale dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto.