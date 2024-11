Ramy Elgaml, il video della fuga a tutta velocità prima dello schianto mortale in via Ripamonti

Milano – Il TMax c he sfreccia a forte velocità in via San Barnaba, lasciandosi a sinistra via della Commenda e puntando verso l'incrocio con via Sforza. Dietro due pattuglie dei carabinieri a inseguire lo scooter con lampeggianti e sirene accese.

La moto che sbanda tallonata dai carabinieri e Ramy che allunga una gamba per restare in equilibrio: alcuni frame del video circolato su TokTok

Il filmato, che sta circolando su TikTok, mostra alcuni secondi della fuga di domenica notte dello scooter guidato dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi; in sella c'è anche il diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, che in quel momento ha appena perso il casco a causa del sobbalzo provocato dal passaggio sul dosso di fianco al Palazzo di Giustizia. La fuga si concluderà in maniera tragica diversi minuti dopo, attorno alle 4, con lo schianto del TMax all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta e la morte di Elgaml al Policlinico.

In via San Barnaba

Le immagini immortalano il passaggio dello scooter Yamaha e quello di due auto dei militari del Nucleo Radiomobile. Nei frame si vede che a un certo il passeggero ElGaml allunga la gamba sinistra verso l'esterno: forse il passaggio sul dosso che ha provocato la caduta del casco lo ha anche sbilanciato; e quindi quel movimento potrebbe essere il modo per rimettersi in sella per evitare di cadere. Negli stessi fotogrammi, seppur sfocati, si nota pure un movimento della testa del conducente, come se si sia girato per controllare cosa stesse succedendo.

Lo schianto in via Ripamonti

L'inseguimento proseguirà in via Sforza e in seguito in corso di Porta Romana, corso di Porta Vigentina e via Ripamonti. Lì all'incrocio con via Quaranta, il TMax esce di strada e si schianta contro la base dell'insegna del distributore di benzina: Ramy viene disarcionato e sbalzato sull'asfalto. Le ferite si riveleranno letali. La Giulietta dei carabinieri finisce in frenata contro un semaforo, abbattendolo.