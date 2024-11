Disordini al Corvetto, l’arrestato va ai domiciliari: “Ero lì solo per portare dei fiori per Ramy Elgaml, poi sono stato trascinato nella folla”

Milano, 28 novembre 2024 – Arresti domiciliari con l'autorizzazione ad uscire per andare a lavorare per il 21enne montenegrino arrestato la notte tra lunedì e martedì dalla Polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata per i disordini al quartiere Corvetto. La gip di Milano, Chiara Valori, ha convalidato l'arresto e ha emesso la misura cautelare meno grave rispetto a quella della custodia in carcere richiesta dal pm di turno Paolo Filippini.

La versione del 21enne arrestato

Il giovane, difeso dal legale Pietro Gilberto Pennisi, ha raccontato che lui quella sera era andato "là per portare dei fiori per Ramy" e che, poi, si è ritrovato "trascinato nella folla" e non sarebbe riuscito "ad uscire da quella situazione" di disordini e scontri con gli agenti. Ha visto, stando alla sua versione, anche un bus danneggiato, ma lui non avrebbe preso parte a quell'azione. Al giovane è stato sequestrato il telefono nelle indagini e sono stati rintracciati messaggi in cui si dava una sorta di convocazione per quella sera per andare a creare il caos al Corvetto.

L’analisi del video

Il 21enne, nato in Italia, era stato arrestato in seguito all'analisi di un video da cui è risultato, secondo l'accusa, uno dei ragazzi più 'agguerriti' durante la notte di tensione. Le aggravanti contestate nei suoi confronti sono l'aver agito in concorso con più di 10 persone da identificare, con volto coperto e con l'uso di armi (le bottiglie), petardi e altro. Mentre sono in corso le identificazioni di altri ragazzi che hanno partecipato ai disordini.