Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è in fin di vita

Notte di sangue a Milano. Un poliziotto nella notte tra il 7 e l’8 maggio è stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate. L’agente era giunto sul posto proprio per fermare il suo aggressore che stava lanciando pietre contro i treni, ferendo tra l’altro una donna di 55 anni portata per gli accertamenti del caso all'ospedale Fatebenefratelli.

L’intervento

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte, quando dalla stazione di Lambrate è arrivata una segnalazione della polizia ferroviaria per un 37enne marocchino. L’uomo, ubriaco e in chiaro stato di alterazione, stava tirando sassi contro treni e passeggeri. A pagarne le conseguenze della sassaiola anche una donna di 55 anni, colpita alla testa e finita in codice verde al Fatebenefratelli. Gli agenti delle volanti, una volta giunti in stazione, hanno individuato l’uomo e sono intervenuti. Il 37enne però ha opposto resistenza, costringendo le forze dell’ordine a stordirlo con un taser. La scarica però non ha dato gli effetti sperati, disinnescata dal giubbotto indossato dall’aggressore. È quindi nata una colluttazione nel corso della quale lo straniero, che ha diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha tirato fuori un coltello e ha colpito con tre fendenti nella schiena un 35enne vice Ispettore. Il poliziotto è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda dove è operato d'urgenza per la lesione di alcuni organi. Il 37enne è stato arrestato e portato a San Vittore.

Solidarietà di Piantesodi

“Il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, segue con apprensione l'evolversi delle condizioni di salute del Vice Ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino che questa notte a Milano è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da numerosi fendenti sferrati da un cittadino extracomunitario, nel corso di un intervento alla stazione di Lambrate. Il titolare del Viminale è costantemente in contatto con il Capo della polizia, a cui ha chiesto di far giungere ai familiari e a tutti i colleghi del poliziotto la sua commossa vicinanza in questo momento di grande preoccupazione”. Lo si legge in una nota del Viminale.