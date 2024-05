Forza Christian, l’onda di affetto sui social: i colleghi e l’abbraccio al poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate

La notizia ha colpito tutti, tanto da rimbalzare subito per tutta la Penisola. L’Italia ha voluto far sentire il suo abbraccio a Christian Di Martino, il vice ispettore capo della Polizia di Stato accoltellato da un 37enne nella notte alla stazione di Lambrate. Tanti i politici e le figure istituzionali che hanno mandato un messaggio di vicinanza all’agente che sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda, ma altrettanti sono stati i colleghi, gli amici, o semplici cittadini che hanno voluto condividere sui social un messaggio di incoraggiamento al 35enne. La grafica che sta venendo ricondivisa sul web sempre da più utenti è stata creata dalla pagina “Equilibrio e Sicurezza – il sindacato dei poliziotti”: nell’immagine la polizia giunta sul luogo della colluttazione. Sopra, come una sorta di testata, una scritta bianca su sfondo blu: “Forza Christian” posizionata accanto al volto del ragazzo.

La grafica che sta girando sui social per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate

Sotto al post tanti le dimostrazioni di affetto e di riconoscenza verso le forze dell’ordine: “Forza Christian chi ti rispetta e ti vuole bene è con te forza ragazzo tieni duro poi a casa ti aspettano forza", “Solidarietà alle forze dell'ordine ...leggi severe per chi commette reati. Auguri di pronta guarigione a Christian”, sono solo alcuni dei commenti che solidarizzano con l’agente ancora ricoverato in prognosi riservata. Ma l’ondata di affetto non si è limitata alla grafica del sindacato poliziesco. Su Facebook si trovano molti altri omaggi di colleghi e amici che hanno voluto condividere un momento passato con Christian.

L'agente Di Martino in servizio

Come un post che vede il vice ispettore Christian Di Martino in servizio con un altro agente: “Forza Christian Di Martino... I tuoi amici, le mamme, le famiglie e tutta l'Italia sono con te”. Tra i commenti pioggia di cuori e mani in preghiera.

Il post sull'account ufficiale della Polizia di Stato

E chiaramente non poteva mancare l’omaggio sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato: “La scorsa notte, intervenendo alla stazione di Lambrate (Milano), il vice ispettore Christian Di Martino delle Volanti della Questura di Milano è stato gravemente ferito da alcune coltellate sferrate da un uomo, poi arrestato per tentato omicidio. Forza Christian, non mollare! #essercisempre”. Oltre 600 i commenti sotto il post e quasi 3mila le interazioni prodotte. Un enorme abbraccio per fare coraggio a un ragazzo che lotta per la vita.