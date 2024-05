Poliziotto accoltellato in stazione a Lambrate a Milano, chi è l’aggressore Hasan Hamis

Milano, 9 maggio 2024 – Ancora un episodio di violenza a Milano. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un poliziotto è stato accoltellato da un uomo alla stazione di Lambrate ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, dopo un’operazione durata oltre sette ore.

Hasan Hamis, il marocchino che ha accoltellato un poliziotto in stazione a Lambrate

La vittima è il vice ispettore capo Christian Di Martino. Il 35enne era giunto sul posto proprio per fermare il suo aggressore, che stava lanciando pietre contro i treni, ferendo tra l’altro una donna di 55 anni portata per gli accertamenti del caso all'ospedale Fatebenefratelli. Tra i due è nata una colluttazione e l’agente è stato colpito con tre fendenti alla schiena.

Il profilo e i precedenti dell’aggressore

L’aggressore è Hasan Hamis, 37enne marocchino irregolare e con svariati precedenti. In Italia dal 2002, ha sempre vissuto al Sud, in particolare nelle zone di Napoli, Avellino e Caserta. Irregolare e inottemperante a un ordine di espulsione del questore di Avellino, era già stato denunciato domenica per porto abusivo di armi perché nella stazione di Bologna aveva minacciato il personale a bordo di un treno Italo e poi, con un rasoio, aveva tentato di aggredire i poliziotti intervenuti. Ma questo è solo l'ultimo episodio che ha per protagonista l'uomo, con svariati precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per stupefacenti. In particolare nel 2012 era stato indagato dai carabinieri di Napoli nel quartiere di Poggioreale perché trovato con addosso un coltello d'acciaio. Prima ancora, nel 2004, era stato condannato a 4 mesi di carcere per furto. Dieci anni dopo, il fermo di polizia per rapina aggravata. Tra il 9 giugno del 2020 e il 4 luglio del 2023 è stato detenuto nel carcere di Ariano Irpino dopo una condanna per rapina aggravata e lesioni personali. Ancora, lo scorso 30 gennaio è stato indagato dalla Polfer di Napoli perché aveva addosso un coltello. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e condotto nel carcere di San Vittore.