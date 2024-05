Poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, chi è Christian Di Martino

Milano, 9 maggio 2024 – Notte di paura e violenza, tra mercoledì e giovedì, a Milano: un poliziotto è stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. L’agente era giunto sul posto proprio per fermare il suo aggressore che stava lanciando pietre contro i treni, ferendo tra l’altro una donna di 55 anni portata per gli accertamenti del caso all'ospedale Fatebenefratelli.

L’agente è il vice ispettore capo Christian Di Martino, di 35 anni. L’uomo è stato accoltellato alla schiena e ha dovuto subire un’operazione durata più di sette ore all’ospedale Niguarda.

Quando è arrivato in ospedale in codice rosso, intorno a mezzanotte e mezza, i medici lo hanno stabilizzato e poi è stato portato in sala operatoria. I chirurghi del trauma team hanno lavorato tutta la notte per suturare le ferite provocate dalle coltellate, che gli hanno lesionato diversi organi interni e anche grossi vasi (arterie) del torace e dell'addome: l'uomo ha avuto bisogno di molte trasfusioni. Dopo le 9 di stamattina, il 35 enne è uscito dalla sala operatoria ed è stato portato come da prassi in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata.