Polimirun 2025, la corsa che celebra il Politecnico: strade chiuse, mezzi deviati, percorso

Milano, 24 maggio 2025 – Una sgambata lungo le strade del quartiere Città Studi per celebrare la storia del Politecnico. E con un obiettivo ben chiaro in testa: dimostrare di saper coniugare una manifestazione di massa con la sostenibilità ambientale.

La manifestazione

Torna domani, domenica 25 maggio, la PolimiRun, la corsa organizzata dall’ateneo milanese che dal 1863 forma ingegneri, architetti e altre professionalità nel comparto delle scienze. La gara, non competitiva e competitiva, è giunta alla sua decima edizione. Si snoda lungo un percorso ad anello di 10 chilometri che copre buona parte del quartiere dove sorge il campus storico dell’ateneo.

Partenza – alle 8.30 – e arrivo saranno nella zona del campus Leonardo, intorno alla piazza che ospita la sede centrale dell’università e che, anche al di fuori dell’orario delle lezioni, è sempre frequentata da studenti provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo. L’avvio sarà in via Bonardi, il traguardo in via Celoria.

Diversi gli eventi a margine: verranno allestiti un Adidas village, promosso dal main sponsor, e un playground. Sarà possibile, in spazi dedicati, personalizzare la maglia e scattarsi una foto con amici e “rivali” di giornata, da conservare e condividere sui social. E poi challenge sportivi in inglese, degustazioni di ricette nel segno della salute e test fisici.

Il percorso della Polimirun 2025

La sfida

Studenti e personale del Politecnico (così come aziende partner e sponsor) sono attesi da un evento più “pepato”. L’evento, per queste categorie, sarà competitivo.

Divisi per corso di laurea, dipartimento di appartenenza e gruppo aziendale; si sfideranno in una prova a squadre. Al termine verrà stilata una classifica, con premiazione dei team vincitori.

Le deviazioni

La sede centrale del Politecnico in piazza Leonardo (Archivio)

L’area interessata dalla corsa, fra Città Studi e i quartieri limitrofi di Lambrate e Ortica, sarà soggetta a deviazioni dei mezzi pubblici e chiusure fino alle 11.30 di domani mattina. Questi i cambiamenti previsti:

Tram 5

Fa normale servizio tra Ospedale Maggiore e la fermata viale Tunisia, Da qui continua per via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, via Monte Santo e via Galilei. Da via Filzi dopo via Galvani riprende il consueto percorso.Non percorre la tratta Centrale-Ortica.

Tram 19

Fa servizio tra Castelli e la fermata viale Vittorio Veneto. Da qui continua in via Lazzaretto, via Settembrini, via Vitruvio, via Galvani, via Filzi e termina in piazza Quattro Novembre (Centrale). Da lì riparte al contrario. Non percorre la tratta Vittorio Veneto-Lambrate. Tra Centrale e Lambrate FS, usate M2.

Tram 33

Fa normale servizio tra Lagosta e la fermata viale Tunisia. Da qui continua in via Lazzaretto, via Settembrini, Caiazzo, via Venini e fa capolinea in via Martiri Oscuri (Greco). Da lì riparte al contrario. Non percorre la tratta Lazzaretto- Rimembranze di Lambrate. Tra Caiazzo e Lambrate, usate M2.

Bus 38

La linea viene sospesa. Usate M4 e scendete ad Argonne o Susa.

Bus 39

Fa servizio tra Loreto e Lambrate. Non percorre la tratta Lambrate-Pitteri.

Bus 54

Fa servizio tra Cascina Gobba e Lambrate. Non percorre la tratta Lambrate-Susa. Tra Lambrate e Loreto usate M2. Tra Loreto e Dateo usate il bus 92 e poi M4 fino a Susa.

Bus 61

Fa servizio tra Duomo e piazza Ascoli. Non percorre la tratta Ascoli-Murani.

Filobus 93

Fa normale servizio tra viale Omero e la fermata Campania/Corsica. Da qui continua per viale Romagna, Susa e Piola. Da lì riparte al contrario. Non percorre la tratta Campania/Corsica-Lambrate. Tra Susa e Argonne, usate M4.

Bus 175

Fa servizio tra Ponte Lambro e la fermata Stazione Forlanini M4. Da qui continua per viale Corsica, via Padre Kolbe, via Piranesi, via Carbonera, via Mazzola e in viale Molise fa capolinea con la linea 183. Non percorre la tratta Molise-Cimitero di Lambrate. Tra Molise e Loreto, usate il bus 91. Tra Loreto e il Cimitero di Lambrate usate il bus 55.

Bus 924

Devia e salta le fermate tra via Milano (Segrate) e Lambrate. Passa per via Piaggio, SP Cassanese, via Rombon, via Porpora, piazza Gobetti e via Salieri.