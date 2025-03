Stramilano 2025 da record, 55mila di corsa nel cuore della città sfidando la pioggia

Milano, 23 marzo 2025 - La pioggia e una domenica quasi invernale non hanno fermato la carica delle 55mila persone si sono radunate oggi in Piazza Duomo e Piazza Castello per prendere parte alla 52esimaedizione di Stramilano 2025. Un record assoluto di presenze.

Stramilano Half Marathon

A inaugurare la competizione è stata, la Stramilano Half Marathon, che ha preso il via alle 8:30 da Piazza Castello. Battuto il record di partecipanti: ben 9.000 atleti si sono sfidati per 21 chilometri. Su uno dei percorsi più veloci d'Italia a trionfare in campo maschile è stato il Keniano Mwangi Simon Waithira con un tempo di 1.00'.54'', seguito dal rundese Yves Nimubona ' e dal keniano Yosey Charles Mneriagiunto. Podio tutto Keniano per la categoria femminile: al primo posto Gesare Morine Michira con un ottimo 1.08'47'' seguita da Chebet Stella Mateiko e Chebet Monica Chepkwony. Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Stefano Massimi, primo tra gli azzurri a giungere all'arrivo con 1.04''51'' , mentre in campo femminile tra le italiane taglia per prima il traguardo Rebecca Lonedo (1.12'08'') seguita da Giovanna Epis con 1.12'17''.

La 10 chilometri

Spazio poi alla grande festa di Piazza Duomo. A dare il via alla 10 chilometri alle 9:30, il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato da Chiara Gensini, attrice e madrina di Stramilano 2025, insieme all’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. Lo spettacolo delle Fanfare dell’Esercito, dei Carabinieri e del Comando della Squadra Aerea-1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha poi contribuito a rendere ancora più suggestivo il momento della partenza con l’Inno Nazionale.

La Stramilanina

Poco dopo, alle 10, è stata la volta dei piccoli runners della Stramilanina, la corsa di 5 chilometri, accompagnati da genitori, nonni, amici, maestri e maestre. L’Arco della Pace ha infine accolto tutti i runner, offrendo momenti di ristoro, intrattenimento e spettacolo.

Stramilano Sottozero

L’appuntamento è a questo punto per il prossimo 30 novembre quando si terrà la terza edizione di Stramilano Sottozero ormai diventato appuntamento fisso per migliaia di milanesi e non. Per chi invece vuole già segnarsi in agenda Stramilano 2026, la 53esima edizione si terrà il 3 maggio.