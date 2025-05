PolimiRun. Domenica la 10ª edizione

I runner milanesi scaldano i muscoli, pronti per una nuova edizione dell’adidas runners PolimiRun Spring 2025 “Why We Run“, in programma domenica. La corsa, competitiva e non, giunta alla sua 10ª edizione, è organizzata dal Politecnico di Milano con il Patronato della Regione Lombardia, il patrocinio del Comune e del Coni e del Cip. L’appuntamento, negli anni, non solo è diventato un polo attrattivo per studenti dell’ateneo e dipendenti, ma anche per appassionati e bambini. Sabato, infatti, ci sarà spazio per la PolimiRun Kids, aperta a tutti i piccoli di età tra 1 e 13 anni, suddivisi in tre categorie, con un tracciato da 500 metri a 3 km, in programma al Centro sportivo dell’ateneo, il Giuriati, da qualche mese tirato a lucido.

Domenica, invece, per la prima volta, la partenza e l’arrivo saranno al Campus Leonardo, con il percorso che sarà circoscritto all’area dell’università, celebrandone così la sua storia. "Parlare di sport è complesso – dice Martina Riva, assessora comunale allo Sport - quando un’università decide di attrezzarsi per far sì che diventi centro dell’attività formativa è un successo. Il Politecnico ha fatto un lavoro straordinario. Di solito a livello italiano, anche nelle scuole, facciamo poco. In città abbiamo il 70% di scuole dotate di palestre: festeggiare 10 anni di questa iniziativa dà speranza". Dal 2016 l’evento si è evoluto e ha raccolto 93.000 iscritti. Da oggi, intanto, è aperto anche il Village della PolimiRun allestito in Piazza Leonardo da Vinci, con spazio a momenti di intrattenimento e divertimento.

Giuliana Lorenzo