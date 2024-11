Dopo la neve il rischio gelate: le previsioni meteo per il weekend in Lombardia

Su buona parte della Lombardia è arrivata la prima ondata di neve che ha coinvolto anche a basse quote le province di Sondrio, Varese, Lecco, Como, Milano, Brescia e Bergamo. Le precipitazioni sono cadute in particolare la notte scorsa e stamani si registrano temperature di poco superiori a zero gradi. A Milano città, dopo il nevischio di ieri sera, oggi spende il sole. In Valtellina e Valchiavenna sono scesi tra i 15 i 25 centimetri di neve e la Polstrada di Sondrio ha invitato alla massima prudenza gli automobilisti che percorrono le strade coperte di ghiaccio. Si è registrato qualche incidente stradale senza gravi conseguenze. Tutti innevati e percorribili in auto solo con le catene montate i passi alpini rimasti aperti. Anche in Valchiavenna oggi è tornato il bel tempo ma c'è già un'allerta gialla della Protezione civile per vento forte. Vediamo le previsioni meteo per il fine settimana