Rho, bimbo di tre anni investito al cancello di casa

Un bambino di appena tre anni è stato travolto da un’auto ieri pomeriggio a Rho. È successo in via Cardinal Ferrari pochi minuti prima delle 17 all’altezza del civico 18. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il piccolo è uscito dal cancello di casa, pare rimasto aperto involontariamente, quando un’auto che viaggiava da via Porta Ronca in direzione di corso Europa lo ha travolto. L’automobilista non si sarebbe accorto del bimbo apparso del nulla.

Lo scontro è stato violento, il piccolo è sbalzato sull’asfalto. Poi l’allarme e la telefonata al 118 soccorso in codice rosso da un’ambulanza e due automediche. L’ambulanza è entrata nel cortile della villetta dove il bambino abita e l’équipe medica ha prestato le prime cure sul posto. Poi è stato trasferito con l’automedica, in codice giallo, all’ospedale di Niguarda con un trauma cranico.

Non è in pericolo di vita. Intanto gli agenti della polizia locale hanno bloccato la strada, fatto i rilievi e ascoltato la testimonianza dell’automobilista per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.