Mezza Lombardia si sveglia sotto al neve, in montagna si registrano alberi caduti e incidenti

Buona parte dei lombardi si è svegliata venerdì mattina osservando un paesaggio imbiancato a seguito delle abbondanti nevicate che si sono registrate nella notte tra il 21 e il 22 novembre. Le province dove la perturbazione di origine artica ha fatto cadere i primi fiocchi sono Sondrio, Varese, Como, Lecco, Brescia e Bergamo. Su buona parte del territorio, inoltre, si stanno rilevando temperature vicine allo zero.

Le principali arterie stradali e autostradali della regione sono comunque rimaste percorribili grazie all’intervento tempestivo dei mezzi spargisale e spazzaneve. Tuttavia, si sono registrati rallentamenti e disagi nelle zone collinari e montane, dove le precipitazioni sono state più intense.

La situazione nelle province

A Sondrio e Varese, dove sono caduti mediamente oltre 15 centimetri di neve, con picchi fino a 25 centimetri nelle aree montane, i vigili del fuoco sono usciti per oltre cinquanta interventi per liberare le strade da alberi caduti. Inoltre, sono avvenuti diversi incidenti stradali a Besozzo, Morosolo e Varese città, con diverse auto coinvolte e feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Le località sciistiche hanno invece accolto con favore queste precipitazioni, che segnano l’inizio della stagione sciistica.

Paesaggio innevato nel Varesotto

Anche le province di Como e Lecco hanno registrato nevicate significative, con accumuli che hanno raggiunto i 10 centimetri nelle zone collinari e prealpine. Anche le aree di pianura hanno visto cadere i primi fiocchi, creando un suggestivo paesaggio invernale.

Mentre Bergamo e Brescia hanno sperimentato solo nevicate moderate, con accumuli variabili tra 5 e 8 centimetri. La città di Bergamo ha registrato leggere spolverate di neve, senza però causare disagi significativi alla circolazione.

Diversi gli interventi per incidenti stradali causati dalla neve

Previsioni meteo

Secondo gli esperti meteorologi, l’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica ha determinato un sensibile calo delle temperature, favorendo le condizioni per le nevicate anche a bassa quota. Le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con un rialzo delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, poiché ulteriori perturbazioni potrebbero interessare la regione nei giorni a venire.