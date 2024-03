Il maltempo non frena i turisti a Milano: file per salire sul Duomo e all’ingresso di mostre e musei. Una folla in città

Milano, 30 marzo 2024 – Il cielo sopra Milano non è esattamente azzurro ma tendente un anomalo giallo/grigio e l’aria non è di una dolce primavera, anzi, ma a loro non importa. Sono le decine di migliaia di turisti che hanno scelto la città meneghina per passare il weekend pasquale tra shopping, luoghi d’arte, mostre e ovviamente senza tralasciare l’enorme offerta enogastronomica.

I numeri ufficiali dicono che per gli hotel le prenotazioni rappresentano il 56,5% delle camere disponibili, in flessione rispetto a Pasqua 2023. Il freno essenzialmente dovuto al decremento degli italiani (-4%) non è compensato dall'aumento degli stranieri (+1% rispetto a Pasqua 2023) tra cui spiccano soprattutto turisti europei, con in testa spagnoli, tedeschi. In aumento però i turisti “mordi e fuggi” dalla Lombardia o da località distanti qualche ora d’auto da Milano. Nel complesso è previsto , secondo stime dell’ufficio o studi Confcommercio, un incremento del 3% delle presenze.

Milano 30032024 Folla turisti per Vacanze Pasqua foto Paolo salmoirago

l risultato è stato un sabato di Pasqua con file per salire in cima al Duomo o davanti ai musei a partire da quello del 900– soprattutto quelli gratuiti – e alle grandi mostre dove già in termini di prenotazioni era quasi tutto sold out da giorni. Gettonatissimi il Castello Sforzesco e la Galloeria come lo struscio da shopping oppure il perdersi tra tra le vie più caratteristiche del centro storico.

E per domani ma soprattutto Pasquetta, complici previsioni meteo che non invitano a un weekend nel verde e una ottima offerta di “cose da fare” al coperto in caso di pioggia, dovrebbe essere boom di presenze.