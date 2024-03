Dove andare a Pasqua e Pasquetta con la pioggia: le avventure (all'asciutto) in Lombardia

Pasqua bagnata Pasqua fortunata? L’importante è crederci. Le previsioni meteorologiche danno pioggia incessante per tutte le festività pasquali, Pasquetta compresa, ma non tutto è perduto. Sono tante infatti le occasioni ricreative, di puro intrattenimento o più culturali, tra cui scegliere in tutta la Lombardia. Ecco dunque alcune idee su come e dove trascorrere questo weekend lungo di Pasqua, fuori di casa ma all'asciutto!

Uova colorate: fai da te in casa

Il consiglio è quello di prepararsi alla festa secondo tradizione, in modo divertente ed economico, colorando le uova (sode o ‘svuotate’) in maniera del tutto naturale grazie ai pigmenti di verdure, frutti o spezie che è facile avere in casa – qui trovate tutte le indicazioni –. Preparati i piatti della tradizione, magari tutti insieme in famiglia, ci si può organizzare per una gita.

Dipingere le uova in casa con gli ingredienti naturali: tradizione e divertimento per Pasqua

Cantare sotto la pioggia

Va detto: cantare sotto la pioggia, come recita la celebre Singing in the Rain, è l’opzione migliore. Non solo perché ai bambini (e non solo), stivaletti di gomma ai piedi, piace saltare nelle pozzanghere ma anche perché, cantava Gene Kelly nel 1952, con l’ombrello chiuso in mano, sotto uno scroscio d’acqua, lui “ride alle nuvole, così scure in cielo, il sole è nel mio cuore” e “sono felice di nuovo”. Perché non provare? In fondo L'importante è avere lo spirito giusto. Fatta questa parentesi, sono tante le opportunità al coperto, puntando magari ad un'originale avventura in miniera, oppure andando a vedere l'unico pezzo di Luna custodito in Italia, o a passeggiare sotto gli squali e altri animali delle profondità marine e, perché no?, entrare proprio in un sommergibile. E per la gita fuoriporta di Pasquetta sono tantissimi i castelli e palazzi medievali aperti in tutta la Lombardia.

Acquario di Milano: vita nell'acqua dalle Alpi al mare

L’Acquario di Milano, uno dei più antichi d’Europa, ha sede in un palazzo Liberty viennese accanto all'Arena Civica, nel Parco Sempione, progettato come padiglione per l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 e poi donato al Comune. Il percorso segue l’acqua dalle sorgenti alpine fino ai 30 metri di profondità marina, suddividendo gli ambienti rappresentativi in 10 vasche di acqua dolce e 12 di acqua salata. La struttura è ad anello: si può decidere di seguire il corso del fiume Adda dalla sorgente alla foce per poi giungere al mare o viceversa. La struttura accoglie oltre 50 specie, dalle trote dei torrenti di montagna alle tinche del lago di Como, agli storioni, definiti veri e propri fossili viventi, specie ittica rappresentativa della foce del fiume. Una sola vasca tropicale è stata creata per far capire come l'aumento della temperatura delle nostre acque e le migrazioni in atto di specie dal Canale di Suez sino alle coste liguri e toscane incidere sul futuro del Mediterraneo e dell'Adriatico. Il retro dell’acquario si affaccia su un giardino con bacini dove sono stati riprodotti alcuni ecosistemi tipici della Pianura Padana. L’Acquario è aperto in questi giorni ma chiuso a Pasquetta. Biglietto Intero € 5,00; Biglietto Ridotto € 3,00.

Gardaland Sea Life Aquarium

Splendidi cavallucci marini a Gardaland Sea life

"Cielo e oceano, acqua nell'acqua” è una bellissima strofa di un brano di Claudio Baglioni che fa al caso nostro. Se il cielo è pieno di nuvole, che sono uno stato dell'acqua, e piove, camminare in un tunnel come se ci si trovasse sul fondo di un oceano (ma all'asciutto!) è quasi la stessa cosa. Gardaland Sea Life Aquarium, acquario interattivo accanto a Gardaland, si trova a Castelnuovo del Garda, che già in provincia di Verona e dunque in Veneto, ma è proprio sul confine a nord-est della Lombardia e dunque è spesso meta turistica anche dei lombardi. Attraverso 40 vasche tematiche si compie un viaggio alla scoperta delle acque dolci del vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi. Grandi vetrate, cupole trasparenti e un tunnel che passa sotto enorme vasca in cui nuotano squali ed altri pesci offrono una esperienza davvero "immersiva", che consente di avere incontri ravvicinati con oltre 5.000 creature di un centinaio di specie diverse. Oltre ai pesci è possibile stare a tu per tu con i leoni marini. Il Sea Life di Gardaland offre anche numerose esperienze interattive: in una sala dedicata è possibile disegnare dei pesci che prendono vita in un acquario virtuale tridimensionale alquanto attrattivo ed emozionante. Il Sea Life è aperto dalle 10 alle 18 e la visita dura circa 90 minuti; al termine del percorso si può usufruire, volendo, di un fast food.

Museo Leonardo da Vinci a Milano: è qui la Pasqua!

Spettacolare evento interattivo al Museo Nazionale della scienza (foto Elena Galimberti)

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci" a Milano è aperto tutti i giorni e le festività pasquali compreso lunedì 1 aprile (9.30 - 18.30). E oltre al proprio già ricco repertorio offre delle iniziative dedicate ai bambini proprio per la Pasqua. Uno più grandi musei tecnico scientifici d'Europa, situato nei chiostri di un monastero olivetano del ‘500, si estende per circa 50.000 mq e vanta la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, tra 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni interattive per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura. Ma attività del museo spazia anche tra mostre, installazioni digitali e laboratori su astronomia e Spazio, energia e materiali, trasporti, alimentazione, genetica, biotecnologie e fisica delle particelle. Numerosi oggetti straordinari davanti a cui emozionarsi come treni a vapore, il catamarano AC72 Luna Rossa, il brigantino goletta Ebe, il transatlantico Conte Biancamano, il sottomarino Toti, il lanciatore Vega e l’unico frammento di Luna in Italia. Ecco le iniziative dedicate in questo week end.

Piove? Guarda il mondo da un oblò

Visita all'interno del sottomarino Toti, guardando dal periscopio (foto Paolo Soave)

Gurdare il mondo da un oblò? Forse ci si potrebbe annoiare un po’, cantava Gianni Togni. Ma non è certo il caso della visita all'interno di un vero sottomarino che ha fatto parte della flotta militare Italiana e che ora è esposto nel museo della scienza: nessun oblò, in realtà, ma l’immancabile periscopio, l’occhio-cannocchiale che viene innalzato per guardare cosa accade in superficie mentre si resta in immersione. Il sottomarino S-506 Enrico Toti è esposto negli spazi esterni del Museo ed è visibile a tutti i visitatori. Acquistando un biglietto aggiuntivo, è possibile salire a bordo e vedere il suo interno partecipando a una visita guidata. Accessibilità dai 6 anni. Per la sua conformazione in sottomarino non è visitabile a chi si trova in sedia a rotelle ed è sconsigliato a chi ha difficoltà a restare in spazi chiusi ed angusti.

Base Marte: salvare l’equipaggio

Nei 5 giorni speciali pasquali (da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile) la Museo Leonardo da Vinci sono previsti ben 15 eventi su diversi temi con visite guidate alle collezioni, attività nei laboratori interattivi e nella Tinkering Zone, avventure in realtà virtuale, giochi di ruolo dal vivo per partire in missione su Base Marte. Tra le iniziative è possibile giocare con le bolle di sapone e costruire piste per biglie acrobatiche. Divertirsi con le macchine di Leonardo e realizzare ponti, archi, affreschi come nel Rinascimento. Osservare gli organismi al microscopio o mettersi alla prova come chef-scienziati per trasformare dolci ingredienti e sperimentare la ricetta perfetta per il gelato. Salire a bordo di una caravella del ‘500 per un viaggio tra mari in tempesta, rollio delle onde e topolini in cambusa o partire in missione su Base Marte e superare diverse sfide per salvare l’equipaggio. Installazioni digitali con immagini interattive e sound art promettono avventure virtuali mozzafiato.

Uova Sorprendenti

Al Museo civico di scienze naturali attraverso attività interattive, le famiglie avranno l’opportunità di esplorare la varietà di forme, colori e adattamenti legati alle uova nella natura. Un’avventura educativa pensata per stimolare la curiosità di grandi e piccini, offrendo un modo divertente e informativo per trascorrere le vacanze pasquali. Visita guidata di un'ora pensata per bambini di età 6-10 anni. Date: 30 marzo ore 10.00 e ore 16.00 - 31 marzo ore 10.30 e ore 15.00. Costo:Singolo visitatore: 7€; numero max partecipanti: 25.

Castello Sforzesco arte antica e mura merlate

Visite guidate ogni weekend ai capolavori del Castello

Tante le cose da fare da vedere nell'iconico Castello Sforzesco di Milano. Ogni domenica alle ore 11:00 percorso di 90 minuti ( €17 compresi i musei) che parte dal Museo di Arte Antica, per scoprire esempi di scultura, arazzeria, pittura e armi e termina al Museo delle Arti Decorative. Il Castello svela il suo fascino di dimora sforzesca non solo nei fastosi ambienti museali, ma anche in due percorsi segreti, visitabili soltanto se accompagnati dalle guide e dal personale di custodia: la strada coperta della Ghirlanda e i camminamenti delle merlate, comunque coperti. Per info e prenotazioni tel. 02.6597728, info@adartem.it. Per ti proprio non può uscire di casa è possibile esplorare il Castello Sforzesco anche tramite alcuni virtual tour, grazie a un progetto di collaborazione fra Google e i Musei del Castello. In Google Arts&Culture troverai 10 storie tematiche e 288 approfondimenti su singole opere realizzati dagli esperti del Castello, 12 tour virtuali che ti permetteranno di visitare in anteprima il Castello e pianificare meglio la tua visita, infiniti link ad altre opere e altri musei grazie all’indicizzazione di ogni elemento.

Attaccati al tram

Vedere Milano con un viaggio sui suoi tram più storici

Attaccati al tram è un modo popolare per dire arrangiati. Ma se piove e si rischia di giocarsi la Pasqua, attaccarsi al tram può essere un'occasione per vedere Milano senza bagnarsi. Due le possibilità: salire sul numero 14, che collega Lorenteggio alla Zona Monumentale, attraversando quartieri famosi, come Chinatown, Brera, il centro con Duomo e Galleria e Navigli, fermandosi vicino alle maggiori attrazioni turistiche della città, oppure scegliere il tram storico numero 1 che attraversa Montenapoleone, passa davanti al Teatro alla Scala e l'Arco della Pace.

lllusioni ottiche alla prova dei sensi

Quando la pioggia non dà tregua è l'occasione giusta per vedere un bel film al cinema, godersi uno spettacolo a teatro, o visitare una mostra. In Lombardia sono tante le mostre aperte in questo weekend Pasquale. Tra queste abbiamo scelto la più originale, ovvero la Mostra delle Illusioni 2024 aperta lo scorso 23 marzo (fino al 15 settembre) in corso Martiri della Libertà, 17 a Brescia. Allestita in uno spazio di oltre 1.000 mq nel cuore della città, coinvolge adulti e bambini in curiose esperienze tra stanze ribaltate e inclinate, sedia di Beuchet, effetti ottici, realtà virtuale. Sono più di le 100 illusioni ottiche pronte a mettere alla prova i sensi e la mente dei visitatori facendo sperimentare percezioni davvero inusuali. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Viaggio al centro della terra

Lì, nelle profondità della terra, se piove o c'è il sole non fa differenza. Ma per il turista visitare la miniera di Schilpario, aperta a tutte le domeniche anche a Pasquetta, è senz'altro un'esperienza unica. Legata, tra l'altro, alla storia del territorio Lombardo. Si entra nel cuore della montagna a bordo di un trenino scoprendo poi tutti i segreti del duro lavoro minerario, in questo caso della Val di Scalve, e percorrendo a piedi circa un chilometro nelle gallerie accompagnati da guidi esperte. La temperatura all'interno della miniera è di circa 7 gradi centigradi durante tutto l'anno si consiglia dunque un abbigliamento caldo con pantaloni lunghi giacca e scarpe chiuse da trekking o da ginnastica. Gli ingressi sono due al giorno alle 11 e alle 14:30. Per informazioni o prenotazioni miniereskimine@gmail.com o 347 816 3286.

Quino, Mafalda e l'ambiente

Due gli eventi particolarmente legati al tema della salvaguardia dell'ambiente entrambi fruibili a Cesano Maderno presso Palazzo Arese Borromeo. Presso l'info Point di Palazzo Arese Borromeo grazie ai fumetti di Quino e al celebre personaggio di Mafalda si parla di cambiamento climatico. La mostra, ad ingresso libero è aperta il 30 e il 31 marzo alle ore 10:00 e alle ore 15:00, lunedì 1 aprile solo alle ore 10:00.

Gea e gli umani

Fino al 28 aprile a Palazzo Arese Borromeo è aperta la mostra “Gea e gli umani. Fotografie di Edward Burtynsky”: l’obiettivo dell’artista canadese è puntato sugli effetti dell’intervento umano, oltre che sulla magnificenza della natura. Il 29 marzo apertura alle ore 10:00 e alle ore 15:00; il30 marzo apertura alle ore 10:00.

Castelli aperti a Pasquetta!

La mappa dei Castelli, dei palazzi e dei borghi medievali aperti a Pasquetta in Lombardia

Non è un pesce d'aprile. Sono ben 24 tra imponenti fortificazioni, dimore di antichi condottieri, luoghi di battaglie, di cultura e leggende sparsi per la pianura di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, i luoghi fruibili lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, grazie all'iniziativa Castelli aperti. Ecco l'elenco di tutti i monumenti visitabili suddivisi per provincia. Per maggior informazioni pianuradascoprire.com/eventi.

Castelli aperti, provincia di Brescia

Castello Di Padernello – Fraz. Di Borgo San Giacomo Borgo Storico di Orzivecchi con l’antica Chiesa dei Disciplini e la Pieve di Bigolio

Castelli aperti, provincia di Bergamo

Palazzo Visconti - Brignano Gera D’adda) Il Paese Dei Muri Dipinti – Calcio Castello Silvestri – Calcio Castello Oldofredi - Calcio Castello Di Cavernago Castello Di Malpaga – Fraz. Di Cavernago (quest’ultimo è sempre aperto anche il sabato; inoltre sabato 30 aprile è aperto in orario serale (dalle 21) con l’evento “Notturna adulti: donne, amori e amanti“ (sconsigliato ai minori di 12 anni), alla luce delle lanterne).

Borgo Medievale Di Cologno Al Serio Borgo Storico Di Covo Borgo Storico Di Martinengo Castello Visconteo – Pagazzano Castello Barbo’ – Pumenengo Borgo Storico – Romano Di Lombardia Castello Colleoni – Solza Bergamo Palazzo Oldofredi Tadini Botti – Torre Pallavicina Bergamo Museo Storico Verticale – Treviglio Rocca Albani – Urgnano

Castelli aperti, provincia di Cremona

Centro Storico Di Crema Palazzo Zurla De Poli – Crema Castello Visconteo – Pandino Borgo Storico Di Rivolta D’Adda

Castelli aperti, provincia di Milano

Castello Di Trezzo Sull’Adda