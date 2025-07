Tarantola abbandonata sul marciapiede a Milano, Polizia locale in azione

Milano, 1 luglio 2025 – Insolito ‘incontro’ per le strade di Milano.

Oggi pomeriggio, martedì 1 luglio, alcuni cittadini si sono imbattuti in una teca con una tarantola, che era stata abbandonata su un marciapiede in via Albertinelli, in zona San Siro.

Immediate e diverse le segnalazioni alla Polizia locale, che è intervenuta sul posto e ha recuperato la teca con all’interno l’aracnide. Gli agenti l'hanno cpoi onsegnata a un negozio di Sesto San Giovanni specializzato in rettili e affini indicato dal veterinario di turno.

La tarantola è stata soprannominata Lucifero, nome che si addice alle altissime temperature di questi giorni di grande caldo.