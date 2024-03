Previsioni meteo, allerta gialla a Milano. Quando finirà il maltempo?

Sarà una Pasqua con l’ombrello aperto nella speranza che a Pasquetta qualche raggio di sole arrivi ma per gli amanti di gite e pic-nic non è proprio l’anno giusto. Persiste, intanto, l'allerta meteo gialla (ordinaria) con rischio idrogeologico, temporali e vento forte a Milano presa d’assalto dai turisti in questi giorni di festa malgrado il meteo instabile. Secondo l'aggiornamento dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia, a partire dalle ore 18 di oggi, si registra anche un'allerta gialla per rischio idraulico. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. La situazione non cambierà il giorno di Pasqua per effetto della perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali su tutto il Nord Italia fino a Pasquetta. Ma andiamo a vedere le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni.

Domenica 31 marzo: molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse, localmente di forte intensità. Neve sulle Alpi al mattino fino a 1300m, poi oltre 1600 m. Temperature in lieve diminuzione.

Temperature: max 10/13°C-min: 6/8°C

Lunedì 1 aprile: coperto con piogge e qualche temporale al mattino. Asciutto con schiarite nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento

Temperature: max: 13/16°C, min: 7/9°C

Martedì 2 aprile: soleggiato e asciutto. Più caldo. Ventilato da Nord con favonio in area pedemontana.

Mercoledì 3 aprile: passaggi nuvolosi estesi e possibili rovesci. Temperature in lieve calo.