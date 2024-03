Colombe e uova da assaggiare. Fondente e limone, l’arte a tavola

di Paolo

La pasticceria convenzionale è noiosa? Tranquilli: spopolano gli impasti con il dono dell’originalità e dell’azzardo. Perché così va il mondo: se non alimenti l’immaginazione, il mercato non ti premia. E se la tradizione resta un "valore rifugio", nella nuova comunicazione social furoreggiano gli abbinamenti insoliti. Ecco spiegata la Pasqua rock del 2024 sublimata nel boom di "colombe" che più strane di così non si può. Con un paio di elementi abbastanza evidenti: l’aumento dei prezzi (almeno di 2-4 euro al chilo); e il packaging sempre più aggressivo perché la prima regola del marketing è scatenare l’interesse. E allora, via con le escursioni e le incursioni. Riguardo doveroso per Panzera, la pâtisserie di viale Monte Santo 12 che in questi ultimi anni ha affinato la produzione e l’ha pure arricchita avviando (civico 10) una vicina cioccolateria di livello: nella hit della maison le colombe all’amarena (44 euro) e quelle glassate al cioccolato (60). Citazione dovuta per la Polenghi di via Lamarmora dove a firmare le delizie della casa c’è il giovane Mattia ma dove a vegliare c’è sempre zio Angelo, artigiano dell’arte dolciaria ancora in servizio nonostante la veneranda età (91 anni): in vetrina la classica (45 euro) e la colomba alle pesche semi-candite con impasto di nocciola (48). Fanno tendenza il Pavé di via Casati con il suo lievitato al cioccolato fondente e alla vaniglia del Madagascar (45 euro); e la pasticceria "Marlà" di corso Lodi, dove Lavinia Franco e Marco Battaglia hanno in serbo le colombe tradizionali (40 euro), quelle al pistacchio e arancia (45 euro) e la "Sofia" (42 euro) con albicocche candita e cioccolato bianco caramellato.

Mentre la San Gregorio marca il 2024 con le colombe ai 3 cioccolati (42,50), alla pesca e amaretto (stesso prezzo) e al pistacchio con cioccolato bianco (45 euro). La Ziva di via Faruffini si fa notare per le sue colombe al cioccolato fondente con impasto di nocciola e crumble di cioccolato (42 euro). E la Sant’Ambroeus di corso Matteotti si prende la scena con la colomba al cioccolato (50 euro) e con quella "decorata" (120 euro). C’è tanto altro. Martesana sfoggia la "Colomba de l’Enzo" (48 euro) con farcitura di albicocche in confettura e semicandite. Gianluca Fusto nella labo-boutique di via Ponchielli realizza la "ColombaLinda" (50 euro) con limone candito di Amalfi e albicocche del Vesuvio e la "Colomba Gian" con cioccolato alle nocciole Piemonte IGP (50 euro). Davide Longoni si fa portavoce di una Milano senza pregiudizi con la sua colomba (38 euro) a base di arance calabresi coltivate dall’Associazione SOS Rosarno impegnata nella lotta al Caporalato. Ciacco scende in campo con la "Lamponi e pistacchio" (42 euro). E il giovane Lorenzo Erasmi della "Oro Nero" di via Lorenteggio prenota i riflettori con una Colomba Classica (arancia calabrese, limone di Sorrento IGP, etc.) che in città ha poche rivali. Ovviamente c’è anche sua maestà Iginio Massari che sale in cattedra con un paio di colombe speciali: al cioccolato e lampone (60 euro) e al cocco e cannella (53). Fin qui i lievitati. Ma vanno alla grande anche le uova di cioccolato, con Ernst Knam che per investitura unanime è e resta il fuoriclasse assoluto in materia. Tenendo comunque conto che a pochi passi da via Anfossi 10, c’è la moglie Alessandra Mion, per tutti "Frau Knam", che per l’occasione sfodera una serie di figure estrose e una sequenza infinita di paperelle, pulcini e conigli. Chapeau per Charlotte Dusart che nella sua boutique-laboratorio di via Eustachi propone uova 2024 decorate a mano (varie misure e prezzi da 15 a 60 euro) ma anche per Peck che troneggia con le sue "Chocolate Surprise Eggs" e le sue curiose "Galline di cioccolato". Infine, omaggio a Simona Solbiati che scommette su taglie giganti (1-5 kg, da 150 euro) delle sue uova pasquali ispirate a Papà Coniglio, Mamma Pecora e Calimero che hanno il dono di stimolare la rituale condivisione di un prodotto che sembra non subire il tempo, anzi lo beffa. Stimolante, antiossidante. E popolarissimo. Perché, come sosteneva lo scrittore portoghese Fernando Pessoa, "Non c’è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolato".