Odeon, ritorno al futuro prossimo. Cinque sale cinema entro il 2027. Il resto? Rinascente Beauty Hall

"Andiamo al cinema all’Odeon". Una tradizione meneghina che si rinnova, anche se non esattamente con le stesse modalità pre-luglio 2023, quando il cinema Odeon di via Santa Radegonda, a due passi dal Duomo chiuse. Già due anni fa, l’accordo tra Kryalos SGR, che gestisce il Fondo Aedison a cui appartiene l’immobile, e The Space Cinema, già storico conduttore degli spazi prima dell’avvio del progetto di riqualificazione e valorizzazione, prevedeva che nell’ex Odeon – inaugurato nel 1929, primo cinema multisala a Milano a partire dal 1986 – sarebbero sopravvissute cinque sale per i film sul grande schermo (al posto delle dieci storiche sale) per un totale di 700 posti: sale rinnovate e posti comodissimi tutti collocati nel piano interrato. Precisazioni a parte, il cinema torna all’Odeon, ma ci vorranno ancora alcuni mesi: la riapertura è prevista nella seconda metà del 2027.

The Space Cinema si presenterà alla città come nuovo spazio culturale e di intrattenimento, che unisce avanguardia e tradizione, grazie alle più avanzate tecnologie di proiezione e alla tutela degli arredi originali dell’epoca. "Una nuova destinazione per tutti gli amanti del grande schermo, ma anche un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi di prestigio nel cuore di Milano", si legge nella nota ufficiale. La riapertura è prevista per la seconda metà del 2027, mentre proseguono i lavori di riqualificazione dell’immobile che ospiterà anche Rinascente Odeon Beauty Hall, hub esperienziale dedicato alla bellezza.

"Siamo particolarmente orgogliosi di aver preservato e restituito alla comunità un bene iconico che rappresenta la memoria e l’identità culturale di Milano – afferma Paolo Bottelli, ceo di Kryalos –. Con questa iniziativa riaffermiamo il valore del cinema come esperienza collettiva, luogo di incontro e patrimonio da tutelare. La collaborazione con The Space Cinema ci permette di unire tradizione e innovazione, offrendo alla città uno spazio rinnovato ma fedele alla sua vocazione originaria".

Tim Richards, cbe, ceo e fondatore di Vue (proprietaria in Italia di The Space Cinema), aggiunge: "Siamo molto lieti di annunciare che il circuito italiano di Vue, The Space Cinema, è stato nuovamente selezionato per aprire un cinema all’avanguardia all’interno dello storico immobile dell’Odeon, proprio accanto al Duomo di Milano. Una volta completati i lavori, il nuovo cinema riporterà l’intera area ad essere un importante luogo di incontro e scoperta, sia per il pubblico milanese che per i visitatori stranieri.

"La riapertura del cinema Odeon – conclude Francesco Grandinetti, general manager di The Space Cinema – rappresenta un momento significativo per la nostra azienda e per la città di Milano: in questo modo riconsegniamo con grande orgoglio alla comunità uno spazio ricco di storia, un punto di incontro privilegiato dove cultura, intrattenimento e socialità potranno nuovamente intrecciarsi. Ringrazio il nostro fondatore e CEO Tim Richards, il team di Vue e tutti coloro che hanno sempre creduto e voluto la riapertura di questo cinema".