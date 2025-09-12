Vanzago, torna a volare (col Gps) l'aquila reale avvelenata dal piombo

Vanzago (Milano) – Era stata ripescata dai vigili del fuoco nelle acque del Lago di Como lo scorso 18 agosto, con sintomi riconducibili a un'intossicazione da piombo. Dopo settimane di cure specializzate al Cras - Centro di recupero fauna selvatica del Wwf di Vanzago, l'aquila reale è tornata in libertà in Val d'Intelvi.

L'animale, una femmina di 3-4 anni, era stata notata dalla Guardia Costiera nel lago, di fronte al Comune di Lezzeno, in situazione di difficoltà. Al momento del recupero era in condizioni piuttosto critiche, molto debole e sottopeso. Il piombo delle funzionalità da caccia, infatti, può rimanere nelle interiora delle prede abbattute, causando intossicazioni acute o croniche negli animali che se ne cibano. Dopo il recupero era stata portata nel "pronto soccorso" degli animali selvatici che si trova all'interno dell'oasi del Wwf di Vanzago, alle porte di Milano. Qui è stato curato dell'équipe medico veterinaria e dai volontari che ogni anno di lavoro di quasi 5.000 animali feriti o in difficoltà. L'aquila, prima della liberazione, è stata dotata di trasmettitore Gps e inanellata dagli esperti di Ispra, in modo che verrà seguita passo passo nel suo percorso di ritorno in natura.