Scontro frontale tra auto e camion sulla Paullese: morto il 50enne Michele Boschi

Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
Cremona
CronacaScontro frontale tra auto e camion sulla Paullese: morto il 50enne Michele Boschi
12 set 2025
REDAZIONE CREMONA
La Volkswagen Polo su cui viaggiava la vittima si è ribaltata nel fosso a bordo strada. Ferito in maniera non grave il conducente del mezzo pesante

L'auto su cui viaggiava la vittima ribaltata nel fosso

L'auto su cui viaggiava la vittima ribaltata nel fosso

Per approfondire:

Cappella Cantone (Cremona), 12 settembre 2025 – Tragico incidente sulla Paullese all’altezza di Cappella Cantone, in provincia di Cremona: un morto e un ferito.

A scontrarsi, questa mattina presto poco dopo le 6.00, sono stati un’auto e un camion e il conducente della Volkswagen Polo on ha avuto scampo. La vittima è Michele Boschi, 50enne residente a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ma originario di Cremona. Dopo l’impatto frontale contro il mezzo pesante, la sua auto è uscita di strada ed è finita nel fosso che costeggia la strada, in quel tratto di Paullese in aperta campagna, fra Crema e Cremona. Ferito in maniera non grave il 42ene conducente del camion, intestato a una ditta della provincia di Piacenza.

Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l'incidente potrebbe essere stato innescato da un sorpasso azzardato. Sul posto, oltre ai soccorritori, dono intervenuti anche i vigili del fuoco, 

