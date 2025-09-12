Scontro frontale tra auto e camion sulla Paullese: morto il 50enne Michele Boschi

Cappella Cantone (Cremona), 12 settembre 2025 – Tragico incidente sulla Paullese all’altezza di Cappella Cantone, in provincia di Cremona: un morto e un ferito.

A scontrarsi, questa mattina presto poco dopo le 6.00, sono stati un’auto e un camion e il conducente della Volkswagen Polo on ha avuto scampo. La vittima è Michele Boschi, 50enne residente a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ma originario di Cremona. Dopo l’impatto frontale contro il mezzo pesante, la sua auto è uscita di strada ed è finita nel fosso che costeggia la strada, in quel tratto di Paullese in aperta campagna, fra Crema e Cremona. Ferito in maniera non grave il 42ene conducente del camion, intestato a una ditta della provincia di Piacenza.

Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l'incidente potrebbe essere stato innescato da un sorpasso azzardato. Sul posto, oltre ai soccorritori, dono intervenuti anche i vigili del fuoco,