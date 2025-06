Mimì, da X Factor alla sua Cinisello Balsamo: “Qui nessuno mi assalta, c’è rispetto”

Cinisello Balsamo (Milano), 15 giugno 2025 – “Ho scoperto che mi piace l’atmosfera dei festival. Stare in mezzo al caos, conoscere un sacco di persone, vedere i cantanti con i quali sono cresciuta”.

Sarà un’estate tra palchi e quiz per la patente quella di Mimì Caruso, la neo diciottenne, originaria del Mali, vincitrice di X Factor Italia 2024 sotto la regia di Manuel Agnelli. L’abbiamo incontrata a Cinisello Balsamo, dietro al palco del Cini’s got Talent, che ieri sera ha riempito il parco di Villa Ghirlanda e l’ha vista come guest star.

Mimì, da dove arrivi?

“Da una session di lavoro in Toscana. E, sinceramente, si stava molto meglio. Non c’era tutto questo caldo”.

Cosa ti aspetta in questi mesi?

“Tanta palestra tra palchi ed esperienze per capire cosa c’è in giro, conoscere persone, stare nella musica. Di recente sono stata in Sardegna, poi piazza San Giovanni per il concertone del Primo Maggio a Roma. Un onore esserci, sono stata davvero tanto grata. Abbiamo bisogno di un domani senza paura o l’incertezza che i nostri cari possano non rientrare dal lavoro. I temi della sicurezza e dei diritti dei lavoratori mi stanno a cuore. Poi il Mi Ami Festival è stato un momento che porterò sempre con me. Suonare per la prima volta con la mia band su quel palco è stato un’emozione unica”.

Dopo l’annuncio della nuova giuria di X Factor, siamo alle porte dell’edizione 2025: cosa consigli ai nuovi concorrenti?

“Di spaccare. È un gioco, non va preso troppo sul serio. Però si può assorbire veramente tantissimo. Aiuta a capire l’industria della musica e anche come funzionano le dinamiche della televisione. Come stare in quel luogo, i tempi, tutto quello che ti ruota attorno. E puoi farlo con tante persone accanto. Il regista, produttori, i coach, i cameramen, insomma una marea di figure che neanche conosci e che ti aiutano a immedesimarti in questo mondo”.

Quando hai realizzato di aver vinto?

“L’altro ieri letteralmente! È stata una botta così grande che ci è voluto parecchio tempo per processare. Più lavoravo in studio e più iniziavo a dirmi ‘Allora è successo davvero’”.

L’inedito “Dove si va” scritto da Madame, la collaborazione con Shablo e la data evento dello street jazz tour al Teatro Arcimboldi di Milano insieme anche a Tormento. Cosa ti ha dato davvero X Factor?

“Tanta nuova sicurezza e rabbia positiva. Mi ha fatto scoprire quanta cazzimma ho e non credevo di possedere”.

Cosa sogni?

“Più palchi possibili”.

Tornare a Cinisello Balsamo, da ospite d’onore, com’è stato?

“In realtà torno spesso a Cinisello, perché vado a scuola a Sesto San Giovanni e frequento l’hinterland. Ho ripreso una vita molto semplice, normale. Sono stata accolta come la Mimì di sempre da compagni e insegnanti. Così come nella mia città, Usmate Velate. Questo aspetto mi è piaciuto molto: nessuno mi ha assalita o soffocata. Le persone mi seguono, mi fanno i complimenti, mi incitano con molto rispetto e con delicatezza. A Cinisello ho svolto l’alternanza scuola-lavoro. Ero in un bel posto, alla biblioteca e centro culturale Il Pertini. Ricordo che nelle pause andavo nell’area dei videogiochi. Gioco con la Nintendo Switch. Ero molto nerd: Mario, Zelda, tanti arcade”.

Quest’anno hai la maturità?

“L’anno prossimo, sono ancora in quarta. E per fortuna perché mi basta già la patente. Mi sono iscritta, sto facendo quasi ogni giorni i test online. Non faccio tanti errori. Quest’estate, tra un festival e l’altro farò i quiz come la gente fa la Settimana Enigmistica. Terrò la mente allenata. L’unica vera preoccupazione è parcheggiare. Devo ancora iniziare le guide. Per ora ho fatto benzina: mi hanno spiegato la differenza col diesel”.