Mimì Caruso a X Factor 2024: le emozionanti parole di Manuel Agnelli per la 17enne di Usmate Velate

Usmate Velate (Monza e Brianza), 1 novembre 2024 – Mimì Caruso prosegue la sua corsa nei Live di X Factor e si conferma uno dei talenti più scintillanti di questa edizione 2024. La brianzola di Usmate Velate ha mostrato una padronanza del palco invidiabile per i suoi 17 anni esibendosi sulle note di “Something On Your Mind” di Karen Dalton: un brano non facile (e non proprio mainstream). Il “diamante grezzo” della squadra di Manuel Agnelli anche in questa prova ha convinto, con quella disinvoltura nel canto che fa sembrare tutto facile e naturale (anche quando facile non è per niente).

Concordi i giudici, tutti con un giudizio positivo e conquistati non solo dalla sua voce, ma dalla capacità di reggere un palco non semplice come quello dei Live di X Factor. “Non mi importa se vincerà o meno, quello che conta per me è che lei impari e scopra il più possibile – ha detto Manuel Agnelli, pienamente soddisfatto della performance -. Lei sta imparando tanto da me e io sto imparando tanto da lei”. Parola di stima e affetto che hanno visibilmente emozionato la 17enne: “Non posso che dire grazie”, ha spiegato con gli occhi lucidi. Resta la curiosità di sentirla con un brano in italiano.

La esibizioni della puntata e l’eliminato

Ad aprire la gara, che ieri aveva meccanismo classico - due manche di cover, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo - è stata Francamente (della squadra di Jake) che ha portato la sua elegante versione di “Mi fai impazzire” di Blanco feat. Sfera Ebbasta; a seguire i PUNKCAKE (squadra di Manuel) con il loro esplosivo caos creativo su “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes; I PATAGARRI (squadra di Lauro) con un’irriverente versione jazz di “sw1n60” di thasup feat. Salmo; LOWRAH (squadra di Paola), trascinante – ed emozionatissima – sulle note e nella coreografia di “Man Down” di Rihanna; Lorenzo Salvetti (squadra di Lauro), piano e voce con la hit “100 messaggi” di Lazza; infine EL MA (squadra di Jake) con la sua potenza vocale su “Try” di Pink.

A seguire nella seconda manche, gara aperta dai Les Votives, del mentore Achille Lauro, con un’intensa cover di “Sign Of The Times” di Harry Styles; poi Danielle (squadra di Manuel), con una delicata “Lugano addio” di Ivan Graziani; Mimì (sempre squadra di Manuel), da brividi con “Something On Your Mind” di Karen Dalton; Pablo Murphy (squadra di Paola) con un’energica “Mr. Brightside” dei The Killers; infine i The Foolz con la leggendaria “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss. I due meno votati sono stati EL MA e Pablo Murphy, per uno scontro tra Jake La Furia e Paola Iezzi: con 3 voti il tavolo ha scelto di eliminare il secondo.