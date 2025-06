Spilla d’oro a Mimì Caruso: "Sei l’orgoglio della comunità"

Spilla d’oro a Mimì Caruso, la vincitrice di X Factor è tra i benemeriti di Usmate, dove vive. Con lei sono stati premiati l’artigiano-volontario Giovanni Marca e il partigiano Giovanni Varisco alla memoria. Doppia festa per la giovanissima cantante, fra i 18enni - li ha appena compiuti - ai quali il Comune ha donato la Costituzione. E anche doppia cerimonia dunque nel borgo alle porte di Monza.

"Consegnare le benemerenze civiche e la carta costituzionale il 2 giugno significa sottolineare il legame indissolubile fra noi cittadini, la Repubblica a e la nostra prima legge – ha detto la sindaca Lisa Mandelli –. Norme fondanti che mettono al centro la persona e i suoi diritti. Perché davvero la Repubblica siamo tutti noi". Poi, c’è stata la passerella. Prima, Mimì, il riconoscimento le è andato perché "la sua presenza in gara ha unito la nostra comunità in un sentimento di orgoglio condiviso. La passione e la perseveranza, insieme a un talento incredibile, sono un esempio positivo per tutti i nostri ragazzi", la motivazione.

Lei, emozionata, ha ritirato la pergamena ringraziando: "Sono molto felice", ha scandito con un sorriso che ha illuminato la mattinata. È stata poi la volta del falegname Giovanni Marca "per l’attività svolta a favore della collettività. Ha costruito e regalato giocattoli di legno alle scuole, cartelli per indicare i percorsi nei parchi locali e oggi insegna come volontario il mestiere ai ragazzi della medie". Infine, una delegazione dell’Anpi di Arcore ha ritirato la targa commemorativa in ricordo di Giovanni Varisco: "Così rendiamo merito al nostro concittadino nell’ottantesimo anniversario della sua morte nella lotta per la liberazione dall’usurpazione fascista".

"È importante insignire chi si è distinto, è un modo per mostrare a tutti la nostra gratitudine – conclude la prima cittadina – Mimì Caruso, Giovanni Marca e Giovanni Varisco sono figure positive da valorizzare".

Barbara Calderola