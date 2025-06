Melzo, coltellate nella notte: ragazzo di 24 anni ferito e ricoverato in codice rosso

Melzo (Milano), 28 giugno 2025 –Un solo fendente, sferrato di spalle, all'altezza della scapola. Sono critiche le condizioni del magrebino 24 enne accoltellato poco prima delle tre della notte scorsa in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico di Melzo.

Le indagini, a cura della compagnia dei carabinieri di Pioltello e della stazione di Melzo, sono in pieno corso. I militari, dopo il fatto, hanno raccolto elementi sul posto e stamane acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, numerose nella zona centrale della città. Per ora solo ipotesi.

Quella più accreditata quella dell'epilogo sanguinoso di una lite o di una rissa che potrebbe, condizionale d'obbligo, aver coinvolto più persone. All'ora del fatto la piazza era deserta. Il ferito, subito soccorso, resta in prognosi riservata al San Raffaele, dove è stato trasportato nella notte dai soccorritori, e potrebbe essere sottoposto in mattinata a un intervento chirurgico. Condizioni gravi, non disperate: il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Il precedente

Solo giovedì notte in centro città a Codogno, probabilmente per una sigaretta negata era scoppiata una rissa finita con l’accoltellamento di un diciassettenne maghrebino .