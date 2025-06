Comuni dell’Adda in marcia per la pace

Da Grezzago a Trezzano Rosa, quarta tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. Domani, l’appuntamento con la manifestazione itinerante organizzata da sette centri rivieraschi "all’insegna della solidarietà, del dialogo e dell’impegno civile", spiegano gli amministratori. Il corteo partirà alle 10.45, dall’ex Filanda in via Cavour, il tema dell’appuntamento è la pace per i giovani, protagonisti i bambini delle elementari con poesie e interviste anche ai piccoli dell’asilo a cominciare dalle 9.30. Ad aprire la giornata, il primo cittadino Natale Pulici. L’iniziativa, patrocinata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani, si inserisce in un calendario che toccherà i diversi centri della zona, mancano ancora Basiano e Masate. La scelta di farla durare tutto l’anno "per coltivare valori di fratellanza sul territorio". I Comuni - Trezzo, Vaprio, Pozzo, Basiano, Masate, Grezzago e Trezzano Rosa - hanno unito le forze per organizzare la maratona. "Nasce tutto dalla collaborazione - ricordano i sindaci - è anche un’opportunità per valorizzare il territorio scoprendone ricchezze storiche e paesaggistiche". Ogni città ospita un evento e ogni giornata ha un tema, la marcia si tiene alla fine di una serie di incontri e ogni volta e si conclude nel borgo successivo, "un passaggio di testimone - sottolineano le amministrazioni -. L’iniziativa è un impegno concreto per favorire l’inclusione sociale e costruire comunità più accoglienti e rispettose delle differenze". Bar.Cal.