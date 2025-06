Monza, la serata finisce nel sangue: 26enne accoltellato in centro, è in prognosi riservata

Monza, 9 giugno 2025 - Si è conclusa con un episodio di violenza la domenica nel centro di Monza.

Mancavano 10 minuti a mezzanotte quando un giovane di 26 anni è stato accoltellato in via San Gerardo, a pochi passi dal cuore cittadino. Le urla provenienti dalla strada hanno allertato i residenti della zona, che hanno fatto scattare i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale per l'emergenza e l'urgenza di Monza e Brianza. Il giovane era a terra in gravi condizioni con ferite di arma da taglio. Medici e infermieri l'hanno stabilizzato e poi il 26enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ma non risulta in pericolo di vita.

I carabinieri di Monza, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'aggressione, attendono che sia stabile per poterlo interrogare. Gli investigatori stanno intanto acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze degli abitanti per iniziare a fare luce sulla vicenda.