Milano – Un uomo di 45 anni è stato accoltellato, la scorsa notte, in centro a Milano. Le sue condizioni non sono gravi e non si trova in pericolo di vita, anche se il fendente lo ha raggiunto all'addome.

Il ferito è stato soccorso alle 4.40 in piazza della Repubblica dal 118, e trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sull'aggressione indagano i carabinieri.