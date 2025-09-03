Maxi rissa davanti a un bar di Melegnano. Scattate le denunce: locale chiuso per 15 giorni

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del bar "Oceano" di Melegnano, in via Lombardia 2. Il provvedimento, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, è stato notificato l’altro giorno dai carabinieri della compagnia di San Donato alla titolare del locale. Il bar risultava frequentato da persone con precedenti penali.

Il 18 luglio, all’esterno dell’esercizio, si era scatenata una maxi-rissa fra una ventina di persone. A fronteggiarsi un gruppo di italiani e uno di persone dell’Europa dell’Est. In quell’occasione i carabinieri, intervenuti per sedare la lite, avevano anche esploso due colpi di pistola in aria. I responsabili, già gravati da precedenti per reati in materia di armi, contro la persona e il patrimonio, nonché per resistenza a pubblico ufficiale, erano stati denunciati per rissa.

La stessa sera, sempre all’esterno del locale, i militari avevano rinvenuto e sequestrato un manganello telescopico a carico d’ignoti. Il 22 luglio, nel corso di un ulteriore controllo, erano stati identificati sette avventori, due dei quali con precedenti per spaccio di droga, reati contro la persona e contro il patrimonio. Da qui il provvedimento emesso dalla Questura.