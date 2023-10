Milano, si finge allenatore per adescare i ragazzini e abusarli nei bar: arrestato commesso di un supermercato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni ragazzini adescati fingendosi un allenatore di calcio. Il presunto molestatore è originario di Cusano Milanino e lavora come commesso in un supermercato.

Alcuni episodi allarmanti, ricostruisce La Repubblica, sono iniziati a circolare la scorsa primavera nelle chat delle mamme dei ragazzini di liceo che frequentavano la zona tra piazzale Dateo e viale Abruzzi. Sui gruppi di genitori si parlava di un presunto allenatore di calcio che, facendo finta di valutare le qualità sportive degli adolescenti, li adescava per palpeggiarli.

All’inizio, i genitori hanno provato a scovare il molestatore chiedendo foto dell’uomo o indagando privatamente. Lo scorso 24 giugno è arrivata la prima doppia denuncia. Due giovani ragazzi, un sedicenne con deficit intellettivo e un suo amico tredicenne hanno dato agli agenti un identikit dell’uomo – che li aveva avvicinati in corso Indipendenza – e da lì sono partite le indagini. I carabinieri del commissariato Monforte-Vittoria sono riusciti a rintracciare il sospettato e arrestarlo.

I ragazzini hanno raccontato che il presunto pedofilo si è avvicinato dicendo: “Sono un allenatore, mi sembri bravo a giocare a pallone. Ti faccio vedere qualche esercizio”. In quel frangente sono iniziati i primi palpeggiamenti. Poi è arrivato in monopattino il secondo giovane. “Vieni con me al bar, che ti spiego meglio”. Lì, nella toilette di un locale della zona, è avvenuta la seconda violenza.

L’identificazione dell’uomo è avvenuta anche grazie all’analisi delle telecamere della zona. Il barista dove sarebbe avvenuto l’abuso più grave ha detto che il bagno del locale è rimasto chiuso per almeno 15 minuti. Ora gli agenti stanno indagando per capire se ci sono state altre violenze e altre vittime.