Abusi sessuali su giocatrici minorenni: arrestato a Varese un allenatore di pallavolo

Varese, 25 febbraio 2025 – Ancora un allenatore sotto accusa per presunte violenze sessuali su minorenni. Succede, questa volta, a Varese dove un coach di pallavolo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri su richiesta del gip con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di alcune giocatrici di pallavolo minorenni.

Gli episodi sarebbero avvenuti durante gli allenamenti o dopo le partite. L'indagine è partita nel novembre 2024 dopo la denuncia di una delle ragazze e le indagini dei militari hanno consentito di acquisire "concreti riscontri" sugli abusi dell'uomo nei confronti delle giocatrici, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni.

Una delle minori i coinvolte, dopo essersi confidata con la madre ha deciso i rivolgersi alla stazione dei Carabinieri in provincia di Varese competente per territorio. La giovane, appassionata di pallavolo e appartenente alla squadra locale, riferiva ai militari di essere stata oggetto di pesanti palpeggiamenti da parte del suo allenatore, in occasione degli allenamenti o al termine di partite, quando l’uomo si offriva di riaccompagnarla a casa.

Gli accertamenti dei carabinieri, svolti dal novembre 2024 ad oggi sotto il diretto coordinamento della Procura di Varese, hanno consentito di acquisire concreti riscontri in ordine a diversi episodi in cui l’uomo, nel corso degli allenamenti svolti nella palestra comunale, approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato nelle parti intime le giovani giocatrici, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni. L’arrestato, al termine delle operazioni, è stato condotto presso il carcere dei Miogni di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.