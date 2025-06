Lavoro, i 700mila ultimi: “Ral sotto i 10mila euro”

Milano – “Non possiamo più permetterci una politica di piccoli passi, né una società divisa tra chi decide e chi subisce. Il nostro Paese ha bisogno di un grande patto sociale tra tutte le forze vive. La Lombardia può e deve essere un laboratorio nazionale del buon lavoro, della buona politica industriale, del welfare inclusivo, ma serve uno scatto collettivo”.

Un messaggio lanciato dal segretario generale della Cisl Lombardia, Fabio Nava, aprendo a Milano il congresso regionale del sindacato, che si chiuderà oggi, alla presenza della leader nazionale Daniela Fumarola. Si sono riuniti al Quark Hotel di Milano 363 delegati, in rappresentanza di 731mila iscritti di vari settori. “ll congresso arriva in un momento cruciale per il mondo del lavoro e per la tenuta sociale del Paese – sottolinea Nava –. In questo scenario, la Cisl Lombardia si candida a essere motore di una nuova stagione di corresponsabilità”.

Un appello raccolto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Quella che viene proposta dalla Cisl come ‘umanesimo del lavoro’ è certamente una buona iniziativa. Noi siamo al loro fianco su specifiche tematiche: abbiamo sottoscritto protocolli e documenti su varie tematiche, tra le quali la legalità e la sicurezza sul lavoro. Proprio per questo dobbiamo proseguire in questa direzione”. Tra gli ospiti del congresso, il segretario generale della Uil Lombardia, Enrico Vizza. “Sono più i temi che ci uniscono di quelli che ci dividono in Lombardia – sottolinea –. Devono far parte di un’agenda unitaria che va affrontata senza slogan, ma attraverso un’azione condivisa”.

Sul tavolo dati allarmanti: 700mila lavoratori in Lombardia guadagnano meno di 10mila euro lordi anno, un milione di lavoratori non supera i 15mila euro l’anno. Oltre 6.000 sfratti di famiglie in Lombardia, mentre il 50 % del reddito è assorbito dal costo dell’abitare.

La Cgil di Milano, intanto, si prepara a cinque giorni di dibattiti e musica a Cassina Anna . Dal 25 al 29 giugno torna la festa popolare “L’Altra Milano – Per una Milano migliore”, con il sindaco Sala tra gli ospiti.