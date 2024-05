Lambrate come il Bronx, papà minaccia con la pistola i clochard che hanno molestato la figlia. Dieci giorni fa coltellate a un agente

Milano - “Dovete andare via di qui. Vi ammazzo tutti". Ore 20.30 di lunedì, siamo in uno dei sottopassi più vicini alla stazione Lambrate di Milano. A poche centinaia di metri dal luogo in cui due settimane fa il viceispettore Christian Di Martino è stato accoltellato da un trentasettenne marocchino. Si ferma un suv: scende un uomo, che si avvicina minaccioso ad alcuni clochard che passano lì la notte. M.R., quarantaquattrenne incensurato, si presenta come carabiniere e intima ai senzatetto di andarsene. Il motivo? Sostiene che in mattinata uno di loro avrebbe molestato la figlia minorenne (che lo aspetta in macchina) nel tragitto verso la scuola.

Passa qualche secondo, e l’uomo colpisce con due calci una clochard, per poi spingerla contro un muro. Un altro senzatetto, un quarantaduenne tunisino, si accorge di quello che sta succedendo e si avvicina per difenderla. È in quel momento che M.R. tira fuori dai pantaloni una Beretta calibro 9x21: non ha il colpo in canna, ma il caricatore inserito con otto proiettili. L’uomo punta l’arma contro i clochard: "Vi ammazzo tutti". Forse vuole solo spaventarli.

Il tunisino si avventa sul quarantaquattrenne e gli blocca il braccio; un connazionale di 23 anni si impossessa dell’arma e la consegna alla clochard presa a calci. Finita? No, perché M.R. ha con sé un coltello a serramanico, ma i tunisini lo disarmano ancora e lo immobilizzano. Nella colluttazione, il più grande dei due riporterà la frattura del metacarpo.

Nel frattempo, una passante, che ha assistito alla parte finale della scena, ha già chiamato il 112. In viale Rimembranze di Lambrate arrivano i carabinieri del Radiomobile, che bloccano M.R. e prendono in consegna la Beretta: dai controlli in banca dati emerge che l’uomo ne ha regolarmente denunciato il possesso nel maggio 2023 al commissariato di zona e che la detiene legalmente in virtù di un porto d’armi per uso sportivo (che vale per cinque anni e consente di uscire di casa con la pistola solo per recarsi in un centro autorizzato per il tiro a segno), rilasciato dalla Questura il 27 aprile 2022. Un titolo che ora è stato ritirato, mentre la Beretta con relative munizioni è finita sotto sequestro. Agli investigatori dell’Arma, M.R. conferma il motivo della spedizione punitiva: voleva che i clochard si allontanassero dal sottopasso, percorso tutte le mattine dalla figlia e da altri bambini. D’intesa con il pm di turno Rosaria Stagnaro, i carabinieri lo denunceranno per minaccia aggravata, porto abusivo di armi, usurpazione di titoli e lesioni personali.