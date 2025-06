Collanina strappata e fuga. In manette due rapinatori

Prima gli hanno strappato la collanina d’oro. Poi lo hanno stordito con lo spray al peperoncino per fiaccarne l’eventuale reazione e coprirsi la fuga. Il raid è andato in scena ieri notte in zona Darsena e si è concluso con l’arresto dei due presunti responsabili: a San Vittore sono finiti due egiziani di 19 e 24 anni, accusati di rapina in concorso; un terzo connazionale ventiquattrenne di che era insieme a loro è stato soltanto identificato dalla polizia, perché la vittima non l’ha riconosciuto come uno dei componenti del gruppo che l’ha preso di mira.

Stando a quanto emerso finora, il blitz violento è avvenuto qualche minuto dopo le 4 all’angolo tra viale Gorizia e corso Colombo, a due passi da piazzale Cantore. Lì un ventitreenne è stato accerchiato, spintonato e depredato della catenina che aveva al collo. Il ragazzo ha provato a difendersi, ma uno dei rapinatori ha utilizzato un flacone di sostanza urticante per disorientarlo. Subito dopo, però, il derubato ha chiamato il 112, generando l’intervento immediato degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura: i due aggressori sono stati individuati poco lontano e bloccati; la vittima li ha riconosciuti.

D’intesa con il pm di turno, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato i rapinatori e li hanno portati subito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento davanti al giudice. Il ventitreenne è stato medicato sul posto dai sanitari di Areu, senza bisogno di un passaggio in pronto soccorso.