La bonifica della discarica abusiva. Dalla Regione arrivano 2,1 milioni

Via libera della giunta di Regione Lombardia al finanziamento di 2.139.000 euro per l’intervento di bonifica e la messa in sicurezza dell’area di via Solferino a Pogliano Milanese. La discarica abusiva era stata scoperta nel 2018 nell’ambito di una vasta indagine che aveva portato al sequestro di due capannoni e un terreno e alla denuncia dei responsabili. Da allora l’area di via Solferino, dove ci sono due capannoni e un terreno, rappresenta un pericolo per l’ambiente e la salute dei residenti in quando sorge accanto alle abitazioni.

"Con lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro Regione Lombardia mette fine a una situazione di degrado che durava da troppo tempo. È un passo importante, che darà ai cittadini la certezza di vivere in un territorio più sicuro e rispettoso dell’ambiente - ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi - Grazie a questo intervento sarà possibile rimuovere rifiuti abbandonati e materiali pericolosi che negli anni hanno trasformato il sito in una vera e propria discarica a cielo aperto. La bonifica consentirà inoltre di restituire decoro e tranquillità a un’area che meritava da tempo una riqualificazione". La notizia del finanziamento è stata accolta con un plauso dall’amministrazione comunale che nei prossimi mesi sarà impegnata nella stesura di un piano di bonifica, nella rimozione dei rifiuti e intanto sta preparando le carte per una causa legale nei confronti dei responsabili.

"Ringrazio l’assessore Comazzi e Regione Lombardia per aver preso a cuore una problematica - dichiarato Carmine Lavanga, sindaco di Pogliano Milanese – Interventi come questo sono fondamentali soprattutto nelle cosiddette aree miste, dove le abitazioni private sorgono accanto a siti degradati, con rischi di inquinamento e disagi per chi vi abita. È compito delle istituzioni garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, preservando il decoro urbano e restituendo dignità ai luoghi. Questa bonifica rappresenta una risposta concreta e molto attesa dalla nostra comunità".

Nell’area di via Solferino ci sono tonnellate di rifiuti di vari genere: legname, plastica, Raee, carta e cartone, ingombranti, lampade e lampadine, bombole e bombolette, rifiuti da demolizione, toner, rifiuti liquidi (probabilmente solventi, detergenti, olii) in piccole cisterne e fusti. Il progetto di bonifica dell’area prevede la rimozione della vegetazione per accedere alle aree, successivamente la rimozione e il trasporto dei rifiuti in impianti autorizzati. Preliminarmente verrà fatto un censimento e l’analisi chimica e merceologica dei rifiuti per determinarne le caratteristiche di pericolosità.