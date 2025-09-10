Città sempre meno vivibile e più acquistabile

Milano sta cambiando da diversi anni. È una città sempre meno vivibile e sempre più acquistabile, sono almeno vent’anni che andiamo in quella direzione e questa estate si è visto il frutto di tutta questa mala gestione della cultura, degli spazi aggregativi". A dirlo è stato Jake La Furia (nella foto), tra i volti più noti della scena rap milanese e giudice di X Factor, replicando a chi gli chiedeva un parere sui cambiamenti che stanno interessando la città, a margine della conferenza stampa della nuova stagione del programma.

"Mi sembra evidente che sgomberare il Leoncavallo alla fine di agosto sia stata una mossa più politica che altro – ha osservato –. Ma lo sgombero non pone le basi per la fine del Leoncavallo, bensì per il suo spostamento. Quindi non credo che sia risolto quello che dall’altra parte è considerato un problema".

Quindi, il rapper ha spiegato: "Per come vanno le cose, adesso io non credo sia una situazione recuperabile nel breve tempo: stiamo creando le basi per avere tempi duri, che creeranno delle persone in grado di cambiare le cose – ha ribadito Jake La Furia, al secolo Francesco Vigorelli –. Stiamo vivendo il frutto di questi governi duri, repressivi, che chiudono gli spazi, e si va tutto verso la discoteca e la bottiglia. Questo creerà la voglia di spazi diversi e tra qualche anno si tornerà ad avere spazi come quelli che avevamo noi".

Re.Mi.