Carugate fra i “Comuni Ricicloni“: "Grazie allo sforzo dei residenti"

"Plastic free", Carugate primo Riciclone in Lombardia fra le città virtuose sopra i 15mila abitanti, il Comune è stato premiato a Roma da Legambiente, cerimonia all’hotel Quirinale, sul podio, fiero del risultato, l’assessore all’Ambiente Pier Giorgio Comelli (nella foto). Sfilano i numeri vincenti totalizzati dalle famiglie in città: differenziata all’84,2% (il minimo per essere insigniti è 65%) e produzione di secco pro capite l’anno a 63,2 chili, mentre per entrare nel club green ne basterebbero 75. "Un orgoglio frutto dell’impegno di tutti, avanti su questa strada – dice l’assessore che ha ritirato la targa – il risultato è arrivato grazie a uno sforzo corale con comportamenti virtuosi adottati dalla gran parte dei cittadini, consapevoli di quanto buone pratiche vadano a beneficio dell’intera collettività e della natura". Il primo posto è arrivato alla 32esima edizione della manifestazione, ma per il centro alle porte di Milano è una conferma: è la quarta volta che batte tutti in Regione.

"Dalla fotografia scattata da Comuni ricicloni 2025 – sottolinea Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – emerge l’importanza di tenere alta l’attenzione. A fronte di un’adesione in termici numerici analoga a quelli delle edizioni precedenti, i numeri dei posti rifiuti free sono in calo. Se da un lato va riconosciuto l’impegno di tante amministrazioni attente al tema, dall’altro è importante che ci sia una svolta che deve arrivare dai centri più grandi, latitanti nelle classifiche dei migliori. Serve un’attenzione per le filiere strategiche – aggiunge - come quella tessile e dei Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, per garantire sostenibilità e sicurezza economica. Settori che influenzano l’ambiente, l’occupazione e la competitività industriale. Promuovere economia circolare e innovazione in queste filiere riduce l’impatto ecologico e rafforza l’autonomia produttiva. Una gestione efficace contribuisce a uno sviluppo più resiliente e responsabile". Temi sui quali Carugate è da sempre impegnata in ambito Cem, gestore del servizio a cavallo fra hinterland e Brianza. La città è stata fra le prime ad adottare Ecuosacco, il sacco rosso personalizzato con il chip che ha portato una riduzione degli scarti e alla base della tariffa puntuale: costi in base a quanto davvero buttato.

Barbara Calderola